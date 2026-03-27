Саудовская Аравия может присоединиться к атакам США по Ирану и рассматривает участие в войне, – СМИ
Саудовская Аравия рассматривает возможность присоединиться к ударам США по Ирану и призывает Вашингтон усилить военную кампанию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник в саудовской разведке.
По данным источника, фактический лидер страны, наследный принц Мухаммед бин Салман, призвал президента США Дональда Трампа не сворачивать войну против Ирана.
Призывы к эскалации
В Эр-Рияде считают текущую военную кампанию "исторической возможностью" для изменения баланса сил на Ближнем Востоке.
Саудовская сторона настаивает не только на продолжении операции, но и на ее расширении.
Возможное участие в боевых действиях
Несмотря на то, что Саудовская Аравия пока не принимает непосредственного участия в войне, которая длится уже почти месяц, эксперты не исключают ее вступления в конфликт.
Это может произойти в случае провала мирных инициатив, в частности при посредничестве Пакистана.
Позиция США
Президент США Дональд Трамп, по данным источников, поддерживает позицию Эр-Рияда и называет наследного принца союзником в противостоянии с Ираном.
"Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, оба государства сотрудничают в сфере данных разведки, особенно в отношении Ирана"
"В марте 2018 года в отношениях Израиля и Саудовской Аравии наметились значительные потепления"
В январе 2018 года Саудовская Аравия изъявила желание приобрести израильскую систему ПВО «Железный купол».https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-92 [92] В сентябре того же года королевство закупило в Израиле при посредничестве США систему ПРО «Железный купол» для обороны своих границ от йеменских хуситов"
"В июле 2022 года Израиль одобрил передачу КСА двух египетских островов в Красном море - Санафир и Тиран"
"26 сентября 2023 года министр правительства Израиля впервые посетил КСА как официальное лицо"
"В феврале 2024 года министр экономики Израиля https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82 Нир Баркат встретился с министром торговли Саудовской Аравии Маджидом Бин-Абдаллой Аль-Касби"
В феврале 2024 года на выставке вооружений «Saudi Defence Expo» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80-%D0%A0%D0%B8%D1%8F%D0%B4 Эр-Рияде Израиль представил свой новейший дрон «https://ru.wikipedia.org/wiki/Orbiter_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90) Orbiter 4»
