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Новини Операція США проти Ірану Удари Ірану по Саудівській Аравії
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Саудівська Аравія може приєднатися до атак США по Ірану і розглядає участь у війні, – ЗМІ

Саудівська Аравія закликає США посилити удари по Ірану

Саудівська Аравія розглядає можливість приєднатися до атак США по Ірану та закликає Вашингтон до посилення військової кампанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на джерело в саудівській розвідці.

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За даними джерела, фактичний лідер країни, спадкоємний принц Мухаммед бін Салман, закликав президента США Дональда Трампа не згортати війну проти Ірану.

Заклики до ескалації

У Ер-Ріяді вважають поточну військову кампанію "історичною можливістю" для зміни балансу сил на Близькому Сході.

Саудівська сторона наполягає не лише на продовженні операції, а й на її розширенні.

Читайте: США можуть направити до 10 тисяч військових на Близький Схід і посилити присутність у регіоні, – Axios

Можлива участь у бойових діях

Попри те, що Саудівська Аравія наразі не бере безпосередньої участі у війні, яка триває вже майже місяць, експерти не виключають її вступу в конфлікт.

Це може статися у разі провалу мирних ініціатив, зокрема за посередництва Пакистану.

Позиція США

Президент США Дональд Трамп, за даними джерел, підтримує позицію Ер-Ріяда та називає спадкоємного принца союзником у протистоянні Ірану.

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Автор: 

війна (1659) Іран (3572) Саудівська Аравія (620) США (26880)
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Топ коментарі
+4
***** прифуїває від таких заяв
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27.03.2026 12:03 Відповісти
+4
А наш придурок туди влазить!
Мало цьому ідіоту рашистів на нашу голову?
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27.03.2026 12:37 Відповісти
+3
то їх так візит потужного надихнув?...
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27.03.2026 12:14 Відповісти

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