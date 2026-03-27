Саудівська Аравія може приєднатися до атак США по Ірану і розглядає участь у війні, – ЗМІ

Саудівська Аравія розглядає можливість приєднатися до атак США по Ірану та закликає Вашингтон до посилення військової кампанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на джерело в саудівській розвідці.

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За даними джерела, фактичний лідер країни, спадкоємний принц Мухаммед бін Салман, закликав президента США Дональда Трампа не згортати війну проти Ірану.

Заклики до ескалації

У Ер-Ріяді вважають поточну військову кампанію "історичною можливістю" для зміни балансу сил на Близькому Сході.

Саудівська сторона наполягає не лише на продовженні операції, а й на її розширенні.

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Можлива участь у бойових діях

Попри те, що Саудівська Аравія наразі не бере безпосередньої участі у війні, яка триває вже майже місяць, експерти не виключають її вступу в конфлікт.

Це може статися у разі провалу мирних ініціатив, зокрема за посередництва Пакистану.

Позиція США

Президент США Дональд Трамп, за даними джерел, підтримує позицію Ер-Ріяда та називає спадкоємного принца союзником у протистоянні Ірану.

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