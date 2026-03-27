Саудівська Аравія може приєднатися до атак США по Ірану і розглядає участь у війні, – ЗМІ
Саудівська Аравія розглядає можливість приєднатися до атак США по Ірану та закликає Вашингтон до посилення військової кампанії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на джерело в саудівській розвідці.
За даними джерела, фактичний лідер країни, спадкоємний принц Мухаммед бін Салман, закликав президента США Дональда Трампа не згортати війну проти Ірану.
Заклики до ескалації
У Ер-Ріяді вважають поточну військову кампанію "історичною можливістю" для зміни балансу сил на Близькому Сході.
Саудівська сторона наполягає не лише на продовженні операції, а й на її розширенні.
Можлива участь у бойових діях
Попри те, що Саудівська Аравія наразі не бере безпосередньої участі у війні, яка триває вже майже місяць, експерти не виключають її вступу в конфлікт.
Це може статися у разі провалу мирних ініціатив, зокрема за посередництва Пакистану.
Позиція США
Президент США Дональд Трамп, за даними джерел, підтримує позицію Ер-Ріяда та називає спадкоємного принца союзником у протистоянні Ірану.
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