Рубио публично поспорил с дипломатами G7 по поводу войн в Украине и Иране

Государственный секретарь США Марко Рубио на встрече с главами МИД стран "Большой семерки" во Франции публично обменялся резкими замечаниями по поводу войн в Украине и Иране.

Об этом пишет Bloomberg.

Что известно?

Американский чиновник упрекнул союзников в том, что США "не получили положительных ответов", когда нуждались в помощи. В частности, спор касался нежелания стран Европы откликнуться на призыв президента США о защите Ормузского пролива.

"Соединенные Штаты постоянно просят о помощи в войне (РФ против Украины, – ред.). Но когда США сами нуждались в помощи, они не получили положительных ответов", – заявил Рубио.

Ранее европейские правительства объявили о готовности присоединиться к этим усилиям, но при условии прекращения боевых действий.

Также американские базы в Европе играли ключевую роль в военных действиях, а некоторые европейские базы оказывали логистическую поддержку.

Реакция глав МИД

"Должен сказать, это раздражает", – сказал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль перед встречей с Рубио в эфире радиостанции Deutschlandfunk. Он сказал, что Берлин не получил от Вашингтона четких запросов.

"На данный момент юридические требования к нам в отношении такой операции не выполняются. И нет конкретной просьбы к нам принять меры в данный момент", – подчеркнул министр.

В то же время пресс-секретарь французского МИД Паскаль Конфавре подчеркнул, что планирование защиты Ормузского пролива продолжается, но состоится после окончания бомбардировок.

"Мы готовим такую миссию со всеми желающими партнерами. Но мы четко дали понять, что эта война не является нашей войной, и мы не хотим в нее ввязываться", – заявил он.

Агентство отмечает, что Украина остается главной проблемой Европы, а ее лидеры пытаются изолировать РФ, связывая эти две войны.

Ранее Рубио заявил, что "Украина – это не война Америки". Однако, по словам госсекретаря, США "внесли в эту борьбу больший вклад, чем любая другая страна в мире".

