Рубио публично поспорил с дипломатами G7 по поводу войн в Украине и Иране

Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио на встрече с главами МИД стран "Большой семерки" во Франции публично обменялся резкими замечаниями по поводу войн в Украине и Иране. 

Об этом пишет Bloomberg.

Что известно?

Американский чиновник упрекнул союзников в том, что США "не получили положительных ответов", когда нуждались в помощи. В частности, спор касался нежелания стран Европы откликнуться на призыв президента США о защите Ормузского пролива.

"Соединенные Штаты постоянно просят о помощи в войне (РФ против Украины, – ред.). Но когда США сами нуждались в помощи, они не получили положительных ответов", – заявил Рубио.

Ранее европейские правительства объявили о готовности присоединиться к этим усилиям, но при условии прекращения боевых действий.

Также американские базы в Европе играли ключевую роль в военных действиях, а некоторые европейские базы оказывали логистическую поддержку.

Реакция глав МИД 

"Должен сказать, это раздражает", – сказал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль перед встречей с Рубио в эфире радиостанции Deutschlandfunk. Он сказал, что Берлин не получил от Вашингтона четких запросов.

"На данный момент юридические требования к нам в отношении такой операции не выполняются. И нет конкретной просьбы к нам принять меры в данный момент", – подчеркнул министр.

В то же время пресс-секретарь французского МИД Паскаль Конфавре подчеркнул, что планирование защиты Ормузского пролива продолжается, но состоится после окончания бомбардировок.

"Мы готовим такую миссию со всеми желающими партнерами. Но мы четко дали понять, что эта война не является нашей войной, и мы не хотим в нее ввязываться", – заявил он.

  • Агентство отмечает, что Украина остается главной проблемой Европы, а ее лидеры пытаются изолировать РФ, связывая эти две войны. 
  • Ранее Рубио заявил, что "Украина – это не война Америки". Однако, по словам госсекретаря, США "внесли в эту борьбу больший вклад, чем любая другая страна в мире".

G7 Иран США Рубио Марко война в Украине
Топ комментарии
АМЕРИ звичайно клоуни.

Тобто вся планета має розгрібати з Іраном ДЕ ВИ ПОЧАЛИ, а Европа має чхати на рузкіх які своєю ціллю ставлять "упокореніе" Европи. ДА??
27.03.2026 16:34 Ответить
Вся планета не розгрібає,а найвеличніший впхався розгрібати.
Тобто,планету видно,а найвеличнішого не видно?
27.03.2026 16:43 Ответить
Покажіть Рубіо статтю 5 колективного договору НАТО. Як на мене, то не на НАТО, особливо США ніхто не напав. Навпаки - напало США, хоч і на нашого ворога. А ще покажіть, що Ізраїль не є членом НАТО, то чому НАТО має його захищати?
27.03.2026 16:35 Ответить
Рубіо- беспринципна наволоч, кон'юнктурщик та нікчема. Для цього висновку достатньо послухати його виступи років з п'ять тому.
27.03.2026 16:36 Ответить
Американський посадовець дорікнув союзникам, що США "не отримали позитивних відповідей", коли потребували допомоги. Ідеш накуй холуй куйла разом із "тромбосм" .які практично припинили в односторонньому порядку допомогу Україні .яка веде війну в ЄВРОПІ з рашистом.Хочеш ****** допомоги від ЄС І НАТО ПЛАТИ АНАЛОГІЧНО ТОМУ ЯК ПЛОТЯТЬ ТОБІ ЄВРОПЕЙЦІ...ЧМО
27.03.2026 16:37 Ответить
27.03.2026 16:37 Ответить
Придется нам часть Азова в залив перебросить.
27.03.2026 16:37 Ответить
чисто технічно стільки води ми не зможемо туди перекинути. У трампа є цілий "чудовий океан", то хай він сам перекидає.
27.03.2026 17:28 Ответить
тобто цей пєндос прирівнює напад на Україну до нападу на іран????
яснА-пАнятнА....

а чи не хоче цей пєндос пред'явити факти, скільки Україна мала збагаченого урану перед нападом на неї в 2014 чи в 2022 році? чи може в законах України було записано, що вона має знищити деяку недодержаву???
27.03.2026 16:41 Ответить
Ванья, чому саме кацапи так ******* слово "пєндос"? Воно ж немає нiякого значення.
27.03.2026 17:14 Ответить
Кажуть, якщо пєндосів насивати пєндосами, то вони автоматично починають жопу вилизувати, як росіянам. А якщо говорити, що пєндоси - вороги, з якими ми воюєм, то вони раком будуть червону доріжку стелити. В цьому весь сенс в дресеруванні глубінава пєндоскава наріда.
Якщо "пєндос" немає нiякого значення, тоді воно ідеально описує американців в допомозі союзникам, партнерам та дотриманні домовленостей
27.03.2026 18:06 Ответить
Те, що США робить у Ірані - це пряма допомога росії. НАТО не мусить допомагати росії реанімувати її економіку.
27.03.2026 16:41 Ответить
27.03.2026 16:43 Ответить
Радіо тільки повторив словеса Рудого кавуна. Його ціль -Куба.
27.03.2026 17:01 Ответить
А Рубіо якийсь час вдавав з себе притомного. Але клоунські черевики на пару розмірів більші, ніж треба, подаровані трампом, мабуть, містили якусь розумову інфекцію!
27.03.2026 17:02 Ответить
Рубiо i є тiльки один притомний там. Але вiн має грати гру ще пiвтора-два роки щоб потiм балатуватись на чергових виборах презiдента.
27.03.2026 17:18 Ответить
Як вже дістали ці трампісти, нам і так ***...о пуйла вистачає!
27.03.2026 17:31 Ответить
****, бьют и кричат "спасайте".
27.03.2026 17:45 Ответить
Навіть коментувати тут нічого; адміністрація "краснова" продовжує йти на конфронтацію з ЄС та іншими державами, к. туди не входять.
27.03.2026 17:53 Ответить
 
 