1 133 16

Украина – это не война США, но мы вносим больший вклад, чем любая другая страна, – Рубио

Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио раскритиковал НАТО за то, что Альянс не принимает более активного участия в усилиях по восстановлению судоходства в Ормузском проливе в ответ на помощь, оказываемую Америкой Украине.

Его заявление цитирует CBC News, передает Цензор.НЕТ.

Рубио поддержал Трампа

Рубио отметил, что предыдущее заявление Трампа о том, что война в Украине не касается США, было упреком странам НАТО, поскольку те отказываются помогать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

"Соединенные Штаты постоянно просят о помощи в войнах, и мы ее оказывали. Мы оказали больше помощи, чем любая другая страна в мире, в войне, происходящей на другом континенте, в Украине. Но когда у США возникла необходимость, мыне получили положительной реакции от НАТО.

Некоторые лидеры заявили, что Иран — это не война Европы. Что ж, Украина — это не наша война, однако мы сделали для этой борьбы больше, чем кто-либо другой", — заявил чиновник.

О России и Иране

На вопрос о поддержке Россией Ирана и ее роли в войне в Иране Рубио ответил, что, по его мнению, Россия сосредоточена на войне в Украине.

Топ комментарии
+9
Спочатку США, з погрозами санкцій, заставили Україну позбавитися ЯЗ,
а тепер " війна в Україні не стосується США"?
26.03.2026 23:48 Ответить
+5
В України ядерку США відібрали, меморандум підписали, а тепер - це 'не їхня війна'. А війна з Іраном вкупі з Ізраїлем - оце війна американців. Цікаво, що з того вийде. Аби всрались.
27.03.2026 00:18 Ответить
+4
США зі слів Трампа перемогли Іран разів 10, то нахріна Європі туда лізти
26.03.2026 23:47 Ответить
Але коли кажуть США що "Іран це не наша війна" то прм обіжаються як малі діти.

ЧУВАКИ - ви або наддержава або ні. Якщо ні - ну то ідіть лісом із вашим доларом гуглом і фейсбуком
26.03.2026 23:48 Ответить
І "гарнтіями".
27.03.2026 00:10 Ответить
Іран це НЕ війна НАТО
(Північно-атлантичного блока)

.
27.03.2026 00:16 Ответить
Рубіо потрібно десантуватися на Кубі.
Може він там краще розбирається в ситуації.
26.03.2026 23:53 Ответить
ну так купуйте за повні гроші європейську зброю - от вам і найбільша допомога буде від Європи
26.03.2026 23:49 Ответить
Американські «пісділери
26.03.2026 23:58 Ответить
Тампон ще рік тому був на боці Засрашки!
27.03.2026 00:05 Ответить
а зараз він не на засрашкіному боці ?

.
27.03.2026 00:25 Ответить
а звідки ви впали, а сьогодні Трамп на чиєму боці? Іранці друзі хйла вбивають американських воїнів, а він слова не сказав на те , що саме хйло надає розвіддані на вбивство американських воїнів .
27.03.2026 00:46 Ответить
"БАБИ БАЗАРНІІ" БІЛЬШ ПОРЯДНІ.ЯК НИНІШЯ АМЕРИКАНСЬКА АДМІНІСТРАЦІЯ...ЗАДОВГО ДО ВІЙНИ З ІРАНОМ РАШИСТСЬКИЙ НЕГІДНИК "ТРАМПЛО" НЕОДНОРАЗОВО ЗАЯВЛЯВ.ЩО ВІЙНА В уКРАЇНІ ЦЕ НЕ ЙОГО ВІЙНА...ПОКИДЬКИ СМЕРДЮЧІ...https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/14/7507546/
27.03.2026 00:06 Ответить
рубіо крутить дупою, пом'якшує висери рудого півня. щось венс мовчить, може пластику робить, повія
27.03.2026 00:09 Ответить
Венс на вибори хйлоОрбана збирається
27.03.2026 00:43 Ответить
Як він мені нагадує кулебу. Таке ж пусте місце.

Україна - це не війна США- рубіо.
Президент Ірану Пезешкіан подякував Росії: "Путін надихає нас у цій війні"
27.03.2026 00:12 Ответить
