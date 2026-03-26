Украина – это не война США, но мы вносим больший вклад, чем любая другая страна, – Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио раскритиковал НАТО за то, что Альянс не принимает более активного участия в усилиях по восстановлению судоходства в Ормузском проливе в ответ на помощь, оказываемую Америкой Украине.

Его заявление цитирует CBC News, передает Цензор.НЕТ.

Рубио поддержал Трампа

Рубио отметил, что предыдущее заявление Трампа о том, что война в Украине не касается США, было упреком странам НАТО, поскольку те отказываются помогать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

"Соединенные Штаты постоянно просят о помощи в войнах, и мы ее оказывали. Мы оказали больше помощи, чем любая другая страна в мире, в войне, происходящей на другом континенте, в Украине. Но когда у США возникла необходимость, мыне получили положительной реакции от НАТО.

Некоторые лидеры заявили, что Иран — это не война Европы. Что ж, Украина — это не наша война, однако мы сделали для этой борьбы больше, чем кто-либо другой", — заявил чиновник.

О России и Иране

На вопрос о поддержке Россией Ирана и ее роли в войне в Иране Рубио ответил, что, по его мнению, Россия сосредоточена на войне в Украине.

Напомним, 26 марта президент США Трамп заявил, что "разочарован" НАТО из-за того, что, по его словам, Альянс не оказывает достаточной поддержки в войне с США.

Американский президент также опроверг сообщения СМИ о том, что США рассматривают возможность перенаправления части оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.

