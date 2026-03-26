Президент Ірану Пезешкіан подякував Росії: "Путін надихає нас у цій війні"
Президент Ірану Масуд Пезешкіан російською мовою подякував диктатору РФ Володимиру Путіну за "натхнення у війні" зі США.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Звернення Ірану до РФ
"Заяви президента Путіна та підтримка російського народу надихають нас у цій війні. Опір і мужність іранського народу обіцяють нові зв’язки, які забезпечать безпеку Східної Азії країнами регіону. Від імені народу Ірану дякую уряду та народу Росії", - йдеться у повідомленні президента Ірану.
Пезешкіан опублікував допис на платформі X, який заблоковано як в Ірані, так і в Росії.
Що передувало?
- Раніше стало відомо, що Росія розширює обмін розвідданими та військове співробітництво з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників, щоб допомогти Тегерану атакувати американські війська на Близькому Сході.
- Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Росія намагалася шантажувати Сполучені Штати, пропонуючи припинити обмін військовою розвідінформацією з Іраном, якщо натомість Вашингтон позбавить Україну доступу до своїх розвідданих.
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Може він рудий саме через це?