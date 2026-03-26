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Новини Відносини Росії з Іраном Співпраця РФ та Ірану
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Президент Ірану Пезешкіан подякував Росії: "Путін надихає нас у цій війні"

Пезешкіан та Путін

Президент Ірану Масуд Пезешкіан російською мовою подякував диктатору РФ Володимиру Путіну за "натхнення у війні" зі США.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Звернення Ірану до РФ

"Заяви президента Путіна та підтримка російського народу надихають нас у цій війні. Опір і мужність іранського народу обіцяють нові зв’язки, які забезпечать безпеку Східної Азії країнами регіону. Від імені народу Ірану дякую уряду та народу Росії", - йдеться у повідомленні президента Ірану.

Пезешкіан опублікував допис на платформі X, який заблоковано як в Ірані, так і в Росії.

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Пезешкіан подякував Путіну

Що передувало?

  • Раніше стало відомо, що Росія розширює обмін розвідданими та військове співробітництво з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників, щоб допомогти Тегерану атакувати американські війська на Близькому Сході.
  • Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Росія намагалася шантажувати Сполучені Штати, пропонуючи припинити обмін військовою розвідінформацією з Іраном, якщо натомість Вашингтон позбавить Україну доступу до своїх розвідданих.

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Автор: 

Іран (3572) путін володимир (25553) росія (70685)
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Топ коментарі
+61
Це демонстративна сцанина на Трампа.
Може він рудий саме через це?
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26.03.2026 20:09 Відповісти
+38
Щоб ви подохли в один день надихаючи одне одного, уйопки.
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26.03.2026 20:12 Відповісти
+31
Від частих процедур
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26.03.2026 20:12 Відповісти

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