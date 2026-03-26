Президент Ірану Пезешкіан подякував Росії: "Путін надихає нас у цій війні"

Президент Ірану Масуд Пезешкіан російською мовою подякував диктатору РФ Володимиру Путіну за "натхнення у війні" зі США.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Звернення Ірану до РФ

"Заяви президента Путіна та підтримка російського народу надихають нас у цій війні. Опір і мужність іранського народу обіцяють нові зв’язки, які забезпечать безпеку Східної Азії країнами регіону. Від імені народу Ірану дякую уряду та народу Росії", - йдеться у повідомленні президента Ірану.

Пезешкіан опублікував допис на платформі X, який заблоковано як в Ірані, так і в Росії.

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Що передувало?

Раніше стало відомо, що Росія розширює обмін розвідданими та військове співробітництво з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників, щоб допомогти Тегерану атакувати американські війська на Близькому Сході.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Росія намагалася шантажувати Сполучені Штати, пропонуючи припинити обмін військовою розвідінформацією з Іраном, якщо натомість Вашингтон позбавить Україну доступу до своїх розвідданих.

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