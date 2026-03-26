РФ на фінальній стадії допомоги Ірану: завершується поетапна передача БпЛА, медикаментів та продовольства, - Financial Times

Росія майже завершила передачу Ірану безпілотників, медикаментів і продовольства. Поставки планують закрити до кінця березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на дані західної розвідки.

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За даними джерел, обізнаних з розвідданими, високопосадовці Ірану та Росії розпочали таємні переговори щодо передачі безпілотників уже за кілька днів після ударів Ізраїль і США по Тегерану.

За їхніми словами, сам процес постачання розпочався на початку березня і може завершитися до кінця місяця.

Москва вже допомагає Тегерану розвідданими

Як зазначають джерела, Росія вже надає Ірану важливу підтримку, зокрема супутникові знімки, розвідувальні дані та інформацію для наведення ударів.

Поставки дронів можуть стати першим підтвердженням того, що Москва готова надавати Тегерану летальну військову допомогу від початку війни на Близькому Сході.

"Зараз дуже багато фейків. Єдине, що правда - ми продовжуємо діалог з іранським керівництвом", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Політичні мотиви підтримки Ірану

За словами одного із західних чиновників, Москва прагне не лише посилити військові можливості Ірану, а й підтримати стабільність режиму в Тегерані.

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Водночас публічно Росія наголошує на гуманітарній допомозі. Зокрема, нещодавно було повідомлено про доставку понад 13 тонн медикаментів до Ірану через Азербайджан.

Іран активно використовує ударні безпілотники як ключовий елемент своєї військової стратегії. За наявними даними, з початку війни країна запустила понад 3000 дронів, які здатна виробляти відносно дешево.

ППО для Ірану: домовленості і обмеження

Тегеран також звертався до Москви з проханням надати сучасні системи протиповітряної оборони. У грудні сторони домовилися про постачання 500 переносних пускових установок Verba та 2500 ракет 9М336 протягом трьох років.

Водночас Росія відмовилася передавати Ірану системи С-400. За оцінками західних чиновників, Кремль не хоче провокувати загострення відносин зі США, а також уникнути прямого втручання у можливі бойові дії.

Торік Росія та Іран підписали угоду про стратегічне партнерство, однак вона не передбачає взаємних зобов’язань щодо оборони.

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