РФ на финальной стадии помощи Ирану: завершается поэтапная передача БПЛА, медикаментов и продовольствия, - Financial Times

Россия почти завершила передачу Ирану беспилотников, медикаментов и продовольствия. Поставки планируется завершить до конца марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные западной разведки.

По данным источников, знакомых с разведданными, высокопоставленные чиновники Ирана и России начали секретные переговоры о передаче беспилотников уже через несколько дней после ударов Израиля и США по Тегерану.

По их словам, сам процесс поставок начался в начале марта и может завершиться до конца месяца.

Москва уже помогает Тегерану разведданными

Как отмечают источники, Россия уже оказывает Ирану важную поддержку, в частности предоставляет спутниковые снимки, разведывательные данные и информацию для наведения ударов.

Поставки дронов могут стать первым подтверждением того, что Москва готова оказывать Тегерану летальную военную помощь с начала войны на Ближнем Востоке.

"Сейчас очень много фейков. Единственное, что правда - мы продолжаем диалог с иранским руководством", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Политические мотивы поддержки Ирана

По словам одного из западных чиновников, Москва стремится не только усилить военные возможности Ирана, но и поддержать стабильность режима в Тегеране.

В то же время публично Россия делает акцент на гуманитарной помощи. В частности, недавно было сообщено о доставке более 13 тонн медикаментов в Иран через Азербайджан.

Иран активно использует ударные беспилотники как ключевой элемент своей военной стратегии. По имеющимся данным, с начала войны страна запустила более 3000 дронов, которые способна производить относительно дешево.

ПВО для Ирана: договоренности и ограничения

Тегеран также обращался к Москве с просьбой предоставить современные системы противовоздушной обороны. В декабре стороны договорились о поставке 500 переносных пусковых установок Verba и 2500 ракет 9М336 в течение трех лет.

В то же время Россия отказалась передавать Ирану системы С-400. По оценкам западных чиновников, Кремль не хочет провоцировать обострение отношений с США, а также избежать прямого вмешательства в возможные боевые действия.

В прошлом году Россия и Иран подписали соглашение о стратегическом партнерстве, однако оно не предусматривает взаимных обязательств в области обороны.

В окружному суді Єрусалима пред'явили звинувачення резервісту збройних сил Ізраїлю, який служив у підрозділі військ протиповітряної оборони, що відповідає за систему «Залізний купол».
Його звинувачують у продажу інформації про засоби ППО владі Ірану, повідомляє The Times of Israel.
Відповідно до кримінального кодексу Ізраїлю, за пособництво ворогові під час війни передбачено покарання у вигляді довічного ув'язнення або смертної кари.

26-річний Раз Коэн був завербований через Телеграм і йому платили криптовалютою.
26.03.2026 07:26 Ответить
26.03.2026 07:58 Ответить
26.03.2026 07:46 Ответить
26.03.2026 07:47 Ответить
26.03.2026 08:32 Ответить
26.03.2026 08:37 Ответить
26.03.2026 08:56 Ответить
26.03.2026 09:08 Ответить
