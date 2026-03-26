Президент Ирана Пезешкиан поблагодарил Россию: "Путин вдохновляет нас в этой войне"
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил диктатора РФ Владимира Путина за "вдохновение в войне" с США.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Обращение Ирана к РФ
"Заявления президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещают новые связи, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России", — говорится в сообщении президента Ирана.
Пезешкиан опубликовал пост на платформе X, которая заблокирована как в Иране, так и в России.
Что предшествовало?
- Ранее стало известно, что Россия расширяет обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану атаковать американские войска на Ближнем Востоке.
- Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия пыталась шантажировать Соединенные Штаты, предлагая прекратить обмен военной развединформацией с Ираном, если взамен Вашингтон лишит Украину доступа к своим разведданным.
Oleksii Magas
Izira
Виталий #548501
Може він рудий саме через це?
Це ж було вже?
Він не надихає, він вас надуває)