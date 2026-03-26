Президент Ирана Пезешкиан поблагодарил Россию: "Путин вдохновляет нас в этой войне"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил диктатора РФ Владимира Путина за "вдохновение в войне" с США.

Об этом он написал в соцсети Х.

Обращение Ирана к РФ

"Заявления президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещают новые связи, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России", — говорится в сообщении президента Ирана.

Пезешкиан опубликовал пост на платформе X, которая заблокирована как в Иране, так и в России.

Что предшествовало?

Ранее стало известно, что Россия расширяет обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану атаковать американские войска на Ближнем Востоке.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия пыталась шантажировать Соединенные Штаты, предлагая прекратить обмен военной развединформацией с Ираном, если взамен Вашингтон лишит Украину доступа к своим разведданным.

