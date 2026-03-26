РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10986 посетителей онлайн
Новости Отношения России с Ираном Сотрудничество РФ и Ирана
1 491 19

Президент Ирана Пезешкиан поблагодарил Россию: "Путин вдохновляет нас в этой войне"

Пезешкиан и Путин

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил диктатора РФ Владимира Путина за "вдохновение в войне" с США.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Обращение Ирана к РФ

"Заявления президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещают новые связи, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России", — говорится в сообщении президента Ирана.

Пезешкиан опубликовал пост на платформе X, которая заблокирована как в Иране, так и в России.

Пезешкиан поблагодарил Путина

Что предшествовало?

  • Ранее стало известно, что Россия расширяет обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану атаковать американские войска на Ближнем Востоке.
  • Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия пыталась шантажировать Соединенные Штаты, предлагая прекратить обмен военной развединформацией с Ираном, если взамен Вашингтон лишит Украину доступа к своим разведданным.

Автор: 

Иран (2589) путин владимир (32354) россия (96975)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Це демонстративна сцанина на Трампа.
Може він рудий саме через це?
показать весь комментарий
26.03.2026 20:09
+12
Щоб ви подохли в один день надихаючи одне одного, уйопки.
показать весь комментарий
26.03.2026 20:12
+8
показать весь комментарий
26.03.2026 20:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це демонстративна сцанина на Трампа.
Може він рудий саме через це?
показать весь комментарий
26.03.2026 20:09
Від частих процедур
показать весь комментарий
26.03.2026 20:12
Довгота і широта зафіксовано - плі....
показать весь комментарий
26.03.2026 20:10
А що ж ви путінського рудого друга обіжаєте? Не по-людськи якось
показать весь комментарий
26.03.2026 20:11
Це не перс. Це якесь чмо. Їхній Дарій і інші стародавні плюнули б йому в морду.
показать весь комментарий
26.03.2026 20:11
Так он и не перс. Азербайджанец).
показать весь комментарий
26.03.2026 20:13
показать весь комментарий
26.03.2026 20:12
Щоб ви подохли в один день надихаючи одне одного, уйопки.
показать весь комментарий
26.03.2026 20:12
Два ішака обісцяних
показать весь комментарий
26.03.2026 20:12
Рускій і Пєрсік - братья навєк!
Це ж було вже?
Це ж було вже?
показать весь комментарий
26.03.2026 20:13
Ізраїль воює руками американців, а путін воює руками Ірану.
показать весь комментарий
26.03.2026 20:13
Израиль и свою лепту докладае
показать весь комментарий
26.03.2026 20:16
а ось і кацапський бот Опи.
показать весь комментарий
26.03.2026 20:27
шо поєднує двох = трамп друг ******
показать весь комментарий
26.03.2026 20:13 Ответить
"Путін надихає нас у цій війні"
Він не надихає, він вас надуває)
показать весь комментарий
26.03.2026 20:23
Трампа Израиль "вдохновляет", Иран- царь . Все остальные выдыхают...
показать весь комментарий
26.03.2026 20:25
ІДЕАЛЬНО!!!!!! Саме ці заяви будуть топити Трампа найбільше осінню на виборах
показать весь комментарий
26.03.2026 20:35
Ну що тут вдієш - ********** повний!
показать весь комментарий
26.03.2026 20:35 Ответить
********* вчергове поводив хером по тупій трампонівській морді. А у того все одно "друг валодья" а Україні треба капітулювати. Тьфу, ***.
показать весь комментарий
26.03.2026 20:37
 
 