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Новини Заяви Рубіо Відносини України та США
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Україна – це не війна США, але ми робимо більший внесок, ніж будь-яка інша країна, - Рубіо

Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо розкритикував НАТО за те, що Альянс не бере більш активної участі у зусиллях з відновлення судноплавства в Ормузькій протоці у відповідь на допомогу Америки Україні.

Його заяву цитує CBC News, передає Цензор.НЕТ.

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Рубіо підтримав Трампа

Рубіо зазначив, що попередня заява Трампа про те, що війна в Україні не стосується США, була докором країнам НАТО, бо ті відмовляються допомагати у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході.

"Cполучені Штати постійно просять про допомогу у війнах, і ми її надавали. Ми надали більше допомоги, ніж будь-яка інша країна у світі, у війні, що відбувається на іншому континенті, в Україні. Але коли у США виникла потреба, ми не отримали позитивної реакції від НАТО.

Деякі лідери заявили, що Іран — це не війна Європи. Що ж, Україна — це не наша війна, проте ми зробили для цієї боротьби більше, ніж будь-хто інший", - заявив посадовець.

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Про Росію та Іран

На запитання про підтримку Росії Ірану та її роль у війні в Ірані Рубіо відповів, що, на його думку, Росія зосереджена на війні в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО нічого не зробили, щоб допомогти США з Іраном. Нам нічого від Альянсу не треба, - Трамп

Автор: 

НАТО (7284) допомога (9270) США (26880) Рубіо Марко (455)
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Топ коментарі
+38
Спочатку США, з погрозами санкцій, заставили Україну позбавитися ЯЗ,
а тепер " війна в Україні не стосується США"?
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26.03.2026 23:48 Відповісти
+21
США зі слів Трампа перемогли Іран разів 10, то нахріна Європі туда лізти
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26.03.2026 23:47 Відповісти
+21
В України ядерку США відібрали, меморандум підписали, а тепер - це 'не їхня війна'. А війна з Іраном вкупі з Ізраїлем - оце війна американців. Цікаво, що з того вийде. Аби всрались.
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27.03.2026 00:18 Відповісти

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