Україна – це не війна США, але ми робимо більший внесок, ніж будь-яка інша країна, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо розкритикував НАТО за те, що Альянс не бере більш активної участі у зусиллях з відновлення судноплавства в Ормузькій протоці у відповідь на допомогу Америки Україні.
Його заяву цитує CBC News, передає Цензор.НЕТ.
Рубіо підтримав Трампа
Рубіо зазначив, що попередня заява Трампа про те, що війна в Україні не стосується США, була докором країнам НАТО, бо ті відмовляються допомагати у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході.
"Cполучені Штати постійно просять про допомогу у війнах, і ми її надавали. Ми надали більше допомоги, ніж будь-яка інша країна у світі, у війні, що відбувається на іншому континенті, в Україні. Але коли у США виникла потреба, ми не отримали позитивної реакції від НАТО.
Деякі лідери заявили, що Іран — це не війна Європи. Що ж, Україна — це не наша війна, проте ми зробили для цієї боротьби більше, ніж будь-хто інший", - заявив посадовець.
Про Росію та Іран
На запитання про підтримку Росії Ірану та її роль у війні в Ірані Рубіо відповів, що, на його думку, Росія зосереджена на війні в Україні.
- Нагадаємо, 26 березня президент США Трамп заявив, що "розчарований" НАТО через те, що, за його словами, Альянс не надає достатньої підтримки у війні зі США.
- Американський президент також е заперечив повідомлення ЗМІ про те, що США розглядають можливість перенаправлення частини зброї, призначеної для України, на Близький Схід.
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