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Новини Відносини України та США
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Трамп поширив матеріал ЗМІ про те, що Україна за гроші США нібито фінансувала переобрання Байдена

Трамп вважає, що Україна фінансувала переобрання Байдена

Президент США Дональд Трамп поширив матеріал ЗМІ, в якому розповідалось про "змову" уряду України для фінансування переобрання Джо Байдена у 2024 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, у соцмережі Truth Social Трамп опублікував пост із посиланням на матеріал видання Just the News.

"США перехопили повідомлення уряду України, в яких обговорювалася змова щодо спрямування грошей на переобрання Байдена", - йдеться в повідомленні лідера Штатів.

Трамп заявив, що Україна фінансувала переобрання Байдена

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Про що йдеться у матеріалі?

Видання посилається на розсекречений звіт розвідки, у якому йдеться про те, що український уряд нібито обговорював  перенаправлення сотень мільйонів доларів американських платників податків, призначених для енергетики України, до Штатів для "фінансування передвиборчої кампанії тодішнього президента Джо Байдена".

Директорка Національної розвідки Тулсі Габбард нещодавно дізналася про перехоплення. За її словами, перехоплення не було ретельно розслідувано за часів адміністрації Байдена.

За даними видання, уряд України та неназвані представники уряду США, через USAID у Києві, ймовірно розробили план, який передбачав би надання сотень мільйонів доларів платників податків США на фінансування інфраструктурного проєкту для України, що використовувався б як прикриття для спрямування приблизно 90% виділених коштів Національному з'їзду Демократичної партії з метою фінансування кампанії переобрання Байдена.

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Автор: 

США (26880) Україна (7554) Трамп Дональд (9030)
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Топ коментарі
+69
Такую уйню могла подкинуть только кацапня.
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26.03.2026 13:18 Відповісти
+48
У Трампа дах поїхав повністю. Вже не знає, як ще принизити і обісрати Україну.
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26.03.2026 13:19 Відповісти
+39
Байден в подъезде у Трампа. Что-то мне это напоминает...
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26.03.2026 13:18 Відповісти

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