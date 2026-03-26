4 083 44

Трамп распространил материал СМИ о том, что Украина за деньги США якобы финансировала переизбрание Байдена

Президент США Дональд Трамп распространил материал СМИ, в котором рассказывалось о "заговоре" правительства Украины с целью финансирования переизбрания Джо Байдена в 2024 году.



Так, в соцсети Truth Social Трамп опубликовал пост со ссылкой на материал издания Just the News.

"США перехватили сообщения правительства Украины, в которых обсуждался заговор по направлению денег на переизбрание Байдена", - говорится в сообщении лидера Штатов.

О чем идет речь в материале?

Издание ссылается на рассекреченный отчет разведки, в котором говорится о том, что украинское правительство якобы обсуждало перенаправление сотен миллионов долларов американских налогоплательщиков, предназначенных для энергетики Украины, в Штаты для "финансирования предвыборной кампании тогдашнего президента Джо Байдена".

Директор Национальной разведки Тулси Габбард недавно узнала о перехвате. По ее словам, перехват не был тщательно расследован во время администрации Байдена.

По данным издания, правительство Украины и неназванные представители правительства США, через USAID в Киеве, вероятно, разработали план, который предусматривал бы предоставление сотен миллионов долларов налогоплательщиков США на финансирование инфраструктурного проекта для Украины, который использовался бы в качестве прикрытия для направления примерно 90% выделенных средств Национальному съезду Демократической партии с целью финансирования кампании переизбрания Байдена.

Такую уйню могла подкинуть только кацапня.
26.03.2026 13:18 Ответить
У Трампа дах поїхав повністю. Вже не знає, як ще принизити і обісрати Україну.
26.03.2026 13:19 Ответить
Байден в подъезде у Трампа. Что-то мне это напоминает...
26.03.2026 13:18 Ответить
Таку муйню міг транслювати тільки розумововідсталий.
Шизофренія - це важкий, хронічний психічний розлад, що характеризується порушенням мислення, сприйняття реальності, емоційних реакцій та поведінки.
Вона в нього вже в занедбаній формі і чим далі, буде ще гірше. Здивує ще не раз.)
Отрывистая речь с незаконченными предложениями - это речь, характеризующаяся неполными высказываниями, где отсутствует часть информации, но смысл остается понятным из контекста или предыдущих реплик, и такое явление может указывать на проявлением патологического состояния, например, при шизофрении.
Вот оказывается куда пошли двушки на Москву
Що саме принизливого у цьому звинувачинні?
Дивлячись на керування трампа, таке "звинувачення" виглядає, як комплімент.
Виходить, що щось позитивне робили.
Шкода, що Байден не переміг.
саліван ротом сплячого байдена забороняв нам пуляти по кацапії!!!!
мага, не булькоти
байден дозволяв нищити нафтові заводи?
отакої...
а, чого ж не нищили?
А до суду не звернуться за цю відверту брехню?: Ну, наши точно ні, а ось Байден, демократи могли б.
Ї*анутим спокій і не сниться.... Додік-генератор випадкових думок.
глибока деменція, а подельнічки , Віткофф з зятьком науськівают хворого на всю голову старікашку , а їм , гебняві з болот
8 травня 2025 року Верховна Рада України ратифікувала угоду зі США про співпрацю у сфері критичних корисних копалин, яка створює Американсько-Український інвестиційний фонд відновлення. Документ (законопроект №0309) підтримали 338 народних депутатів.

За даними https://www.nytimes.com/2026/01/08/world/europe/trump-lauder-ukraine-lithium.html The New York Times, у січні 2026 року Україна надала право на видобуток літію на великому родовищі «Добра» (Кіровоградська обл.) інвесторам, серед яких є мільярдер https://www.radiosvoboda.org/a/news-nyt-ukrajina-vydobutok-litiju-uhoda-zi-ssha/33644200.html Рональд Лаудер - друг Дональда Трампа. Це частина угоди про корисні копалини між США та Україною, спрямована на доступ до стратегічних ресурсів.
Може руда потвора мав на увазі інший "план"?? Бо якось все в диму....
якщо його не зупинять після Куби, то наступною буде Україна.
гренландія.
на україну сцикотно нападати.
це неперадбачувано. Може бути Зеландія, бо теж острів, і назва схожа. Взагалі терміново треба прибрати той великий напольний глобус, який у нього у кабінеті стоїть. Тоді кількість проблем у світі різко зменшиться.
Прокинувся Трамп вранці - а в штанях - тепло. Мацнув - а там насрано...
- Знову Байден, - подумав Трамп...
Він уже в памперсі спить.
"Ми знаємо, що вони фінансують наших опонентів...": Орбан поскаржився Рубіо на... українців
Коли в голові насарно політтехнологами *****.
Україна керує Всесвітом, просто ще не всім про це відомо.
Лише Трамп і Орбан починають про щось здогадуватися 😂
Трамп хоч пам*ятає, хто був другим кандидатом !?
Камала Гарріс - нє ?
П.С.
Для нього Байден, як для Зеленського Порошенко...
нууу.....
байден вкрав у трампа перемегу минулого разу.
а, порох не вкрав.
США перехопили повідомлення КУЙЛА "ТРАМПОНУ" , в яких ", - йдеться ПРО ТЕ, ЩО РАШИСТСЬКІ ГРОШІ НА ЙОГО ВИБОРИ ********* ВІТЬКОФФ На днях чекати
У трампа трампізм головного мозга
Я не здивуюсь, якщо він опублікує, що за американські гроші Україні фінансувала переобрання орбана...
рыжий гондон
Недофінансували. Тепер в Америці править бал повне їбанько з шоблом ідіотів-сраколизів.
Чем сильнее ВСУ оказывают сопротивление россии, тем грязнее становятся высказывания трампа в адрес Украины.
Это означает, что пуйло нервничает и дергает за ниточки с компроматом на трампа
Проклята патлата сволота. Здохни в муках.
What the f...
Йо...нуте на всю голову створіння.
Тулсі Хабарт ще те "джерело розвідданих".
Трамп - агент путіна. І все що він робить (всередині США чи ззовні), узгоджено з путіним. Завдання шкоди Україні - одна з цілей (не єдина). Це вже давно очевидно, особливо з 2025 року.
Нунарешті...
Украина финансировала переизбрание Президента США! Фига се мы крутые! Всем миром управляем!
Вища форма *****тості!
одинаковые обвинения в адрес Украины от друзей кремлевских террористов (Орбан-Трамп) , наводят на мысль, что эти фейки запущены из одного источника за кремлевской стеной.
