Трамп распространил материал СМИ о том, что Украина за деньги США якобы финансировала переизбрание Байдена

Президент США Дональд Трамп распространил материал СМИ, в котором рассказывалось о "заговоре" правительства Украины с целью финансирования переизбрания Джо Байдена в 2024 году.

Так, в соцсети Truth Social Трамп опубликовал пост со ссылкой на материал издания Just the News.

"США перехватили сообщения правительства Украины, в которых обсуждался заговор по направлению денег на переизбрание Байдена", - говорится в сообщении лидера Штатов.

Читайте: Страны НАТО ничего не сделали, чтобы помочь США с Ираном. Нам ничего от Альянса не нужно, - Трамп

О чем идет речь в материале?

Издание ссылается на рассекреченный отчет разведки, в котором говорится о том, что украинское правительство якобы обсуждало перенаправление сотен миллионов долларов американских налогоплательщиков, предназначенных для энергетики Украины, в Штаты для "финансирования предвыборной кампании тогдашнего президента Джо Байдена".

Директор Национальной разведки Тулси Габбард недавно узнала о перехвате. По ее словам, перехват не был тщательно расследован во время администрации Байдена.

По данным издания, правительство Украины и неназванные представители правительства США, через USAID в Киеве, вероятно, разработали план, который предусматривал бы предоставление сотен миллионов долларов налогоплательщиков США на финансирование инфраструктурного проекта для Украины, который использовался бы в качестве прикрытия для направления примерно 90% выделенных средств Национальному съезду Демократической партии с целью финансирования кампании переизбрания Байдена.

Читайте также: У нас с Трампом рабочие отношения. Но давление США на РФ недостаточное, - Зеленский