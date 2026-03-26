Трамп распространил материал СМИ о том, что Украина за деньги США якобы финансировала переизбрание Байдена
Президент США Дональд Трамп распространил материал СМИ, в котором рассказывалось о "заговоре" правительства Украины с целью финансирования переизбрания Джо Байдена в 2024 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, в соцсети Truth Social Трамп опубликовал пост со ссылкой на материал издания Just the News.
"США перехватили сообщения правительства Украины, в которых обсуждался заговор по направлению денег на переизбрание Байдена", - говорится в сообщении лидера Штатов.
О чем идет речь в материале?
Издание ссылается на рассекреченный отчет разведки, в котором говорится о том, что украинское правительство якобы обсуждало перенаправление сотен миллионов долларов американских налогоплательщиков, предназначенных для энергетики Украины, в Штаты для "финансирования предвыборной кампании тогдашнего президента Джо Байдена".
Директор Национальной разведки Тулси Габбард недавно узнала о перехвате. По ее словам, перехват не был тщательно расследован во время администрации Байдена.
По данным издания, правительство Украины и неназванные представители правительства США, через USAID в Киеве, вероятно, разработали план, который предусматривал бы предоставление сотен миллионов долларов налогоплательщиков США на финансирование инфраструктурного проекта для Украины, который использовался бы в качестве прикрытия для направления примерно 90% выделенных средств Национальному съезду Демократической партии с целью финансирования кампании переизбрания Байдена.
Отрывистая речь с незаконченными предложениями - это речь, характеризующаяся неполными высказываниями, где отсутствует часть информации, но смысл остается понятным из контекста или предыдущих реплик, и такое явление может указывать на проявлением патологического состояния, например, при шизофрении.
10.10.2025 12:10 Відкрити 34
Дивлячись на керування трампа, таке "звинувачення" виглядає, як комплімент.
Шкода, що Байден не переміг.
отакої...
а, чого ж не нищили?
За даними https://www.nytimes.com/2026/01/08/world/europe/trump-lauder-ukraine-lithium.html The New York Times, у січні 2026 року Україна надала право на видобуток літію на великому родовищі «Добра» (Кіровоградська обл.) інвесторам, серед яких є мільярдер https://www.radiosvoboda.org/a/news-nyt-ukrajina-vydobutok-litiju-uhoda-zi-ssha/33644200.html Рональд Лаудер - друг Дональда Трампа. Це частина угоди про корисні копалини між США та Україною, спрямована на доступ до стратегічних ресурсів.
на україну сцикотно нападати.
- Знову Байден, - подумав Трамп...
Трамп поширив матеріал ЗМІ про те, що Україна за гроші США нібито фінансувала переобрання Байдена
Коли в голові насарно політтехнологами *****.
Лише Трамп і Орбан починають про щось здогадуватися 😂
Камала Гарріс - нє ?
П.С.
Для нього Байден, як для Зеленського Порошенко...
байден вкрав у трампа перемегу минулого разу.
а, порох не вкрав.
Это означает, что пуйло нервничает и дергает за ниточки с компроматом на трампа