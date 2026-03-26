У нас с Трампом рабочие отношения. Но давление США на РФ недостаточное, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него рабочие отношения с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом он заявил в интервью Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас с президентом Трампом рабочие отношения. Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Все знают, что он хочет положить конец войне России против Украины. Мы тоже этого хотим", - сказал он.

В то же время Зеленский сказал, что хотел бы, чтобы США оказывали большее давление на Россию.

"Я считаю, что этого давления недостаточно. Не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны Европы, хотя Москва, к сожалению, сегодня не очень учитывает Европу. В любом случае, Вашингтон мог бы оказывать большее давление", - пояснил он.

Президент считает, что политика отмены санкций, в какой бы форме она ни проводилась, не способствует давлению на Москву.

