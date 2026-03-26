У нас с Трампом рабочие отношения. Но давление США на РФ недостаточное, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что у него рабочие отношения с лидером США Дональдом Трампом.
Об этом он заявил в интервью Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ.
"У нас с президентом Трампом рабочие отношения. Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Все знают, что он хочет положить конец войне России против Украины. Мы тоже этого хотим", - сказал он.
В то же время Зеленский сказал, что хотел бы, чтобы США оказывали большее давление на Россию.
"Я считаю, что этого давления недостаточно. Не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны Европы, хотя Москва, к сожалению, сегодня не очень учитывает Европу. В любом случае, Вашингтон мог бы оказывать большее давление", - пояснил он.
Президент считает, что политика отмены санкций, в какой бы форме она ни проводилась, не способствует давлению на Москву.
І не думаю, що цього не розуміють.в ОП.
То хто примушує це робити?
Наріде маєш правду знати
На світі кращого нема.
Гундосік - ніжно мене звати
Це не моя вина - зима.
Немає світла винен «Порох»,
Тепла у Києві - Кличко.
Кличко з «Баригою» є ворог
Як бачу їх - жим-жим очко.
Це все вони, а я хороший
Хіба ж вам мало обіцяв?
Від обіцянок списав зошит,
А як Америку я кляв?
Я просто супермен великий,
Для мене Байден був «Бідон».
Та Орбан явно лох і дикий
Наїв живіт неначе слон.
А ще я з Трампа посміявся…
Я мушкитер, чи все ж гусар?
До булави лохів дістався -,
Для вас я Лідор…більше Цар!!!
27.03.2026
Анатолій Березенський
- Я и моя зеленая команда молодая... что-то делаем... что-то важное...(с)