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Новини Відносини Зеленського та Трампа
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У нас із Трампом робочі відносини. Але тиск США на РФ недостатній, - Зеленський

Зеленський розповів про відносини з Трампом

Президент Володимир Зеленський сказав, що у нього робочі стосунки із лідером США Дональдом Трампом.

Про це він заявив в інтерв'ю Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У нас з президентом Трампом робочі стосунки. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Усі знають, що він хоче покласти край війні Росії проти України. Ми теж цього хочемо", - сказав він.

Водночас Зеленський сказав, що хотів би, щоб США чинили більший тиск на Росію.

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"Я вважаю, що цей тиск недостатній. Не лише з боку Сполучених Штатів, а й з боку Європи, хоча Москва, на жаль, сьогодні не дуже враховує Європу. У будь-якому разі, Вашингтон міг би чинити більший тиск", - пояснив він.

Президент вважає, що політика скасування санкцій, у якій би формі вона не проводилася, не сприяє тиску на Москву.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28214) США (26875) Трамп Дональд (9027)
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Топ коментарі
+6
Це нагадує:
- Я и моя зеленая команда молодая... что-то делаем... что-то важное...(с)
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26.03.2026 11:48 Відповісти
+3
Я не вважаю, що подібні заяви несуть користь Україні, хіба що все навпаки.
І не думаю, що цього не розуміють.в ОП.
То хто примушує це робити?
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26.03.2026 11:43 Відповісти
+3
Якщо зі слів Гундосіка у нього з Трампом роботі відносини, то чому Трамп не тисне на Пуйла? Чому до цього часу гинуть українці? Що і тобі Гундосику вигідна ця війна? Ти ж в цьому добре розумієшся, бо колись брехав на Порошенка, що він не закінчує війну, бо на ній наживається, то мав на увазі себе?
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26.03.2026 11:49 Відповісти

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