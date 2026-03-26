У нас із Трампом робочі відносини. Але тиск США на РФ недостатній, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сказав, що у нього робочі стосунки із лідером США Дональдом Трампом.
Про це він заявив в інтерв'ю Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У нас з президентом Трампом робочі стосунки. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Усі знають, що він хоче покласти край війні Росії проти України. Ми теж цього хочемо", - сказав він.
Водночас Зеленський сказав, що хотів би, щоб США чинили більший тиск на Росію.
"Я вважаю, що цей тиск недостатній. Не лише з боку Сполучених Штатів, а й з боку Європи, хоча Москва, на жаль, сьогодні не дуже враховує Європу. У будь-якому разі, Вашингтон міг би чинити більший тиск", - пояснив він.
Президент вважає, що політика скасування санкцій, у якій би формі вона не проводилася, не сприяє тиску на Москву.
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І не думаю, що цього не розуміють.в ОП.
То хто примушує це робити?