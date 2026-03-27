Рубіо публічно посперечався з дипломатами G7 щодо воєн в Україні та Ірані

Державний секретар США Марко Рубіо на зустрічі з главами МЗС держав "Великої сімки" у Франції публічно обмінялись гострими зауваженнями стосовно воєн в Україні та Ірані.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Американський посадовець дорікнув союзникам, що США "не отримали позитивних відповідей", коли потребували допомоги. Зокрема, суперечка стосувалась небажання країн Європи відгукнутись на заклик президента Штатів щодо захисту Ормузької протоки.

"У Сполучених Штатів постійно просять про допомогу у війні (РФ проти України, – ред.). Але коли США самі потребували допомоги, вони не отримали позитивних відповідей", - заявив Рубіо.

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Раніше європейські уряди оголосили готовність долучитися до цих зусиль, але за умови припинення бойових дій.

Також американські бази в Європі відігравали ключову роль у військових діях, а деякі європейські бази надавали логістичну підтримку.

Реакція глав МЗС

"Мушу сказати, це дратує", - сказав глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль перед зустріччю з Рубіо в етері радіостанції Deutschlandfunk. Він пояснив, що Берлін не отримав від Вашингтона чітких запитів.

"Наразі юридичні вимоги до нас щодо такої операції не виконуються. І немає конкретного прохання до нас вжити заходів у цей час", - наголосив міністр.

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Водночас речник французького МЗС Паскаль Конфавре акцентував, що планування захисту Ормузької протоки триває, але відбудеться після закінчення бомбардувань.

"Ми готуємо таку місію з усіма охочими партнерами. Але ми чітко дали зрозуміти, що ця війна не є нашою війною, і ми не хочемо вплутуватися в неї", - заявив він.

Агентство зауважує, що Україна залишається головною проблемою Європи, а її лідери намагаються ізолювати РФ, пов’язуючи ці дві війни.

Раніше Рубіо заявив, що "Україна — це не війна Америки". Однак, за словами державного секретаря, США "зробили в цю боротьбу більший внесок, ніж будь-яка інша країна у світі".

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