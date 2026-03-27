Трамп прагне якомога швидше досягти припинення вогню та завершити війну в Україні, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо під час саміту G7 заявив, що президент Дональд Трамп хоче якомога швидше досягти припинення вогню та завершення війни в Україні.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні на саміті G7 я знову заявив, що президент Трамп прагне якомога швидше досягти припинення вогню та врегулювання російсько-української війни шляхом переговорів", - йдеться в повідомленні очільника Держдепу США.

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Що передувало?

Відомо, що однією з ключових тем зустрічі глав МЗС країн G7 у Франції стане підтримка України.

Глава МЗС України Сибіга зустрівся із Рубіо . Сторони обговорювали мирний процес.

За даними ЗМІ, під час зустрічі G7 європейці тиснутимуть на США через підтримку Ірану Росією.

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