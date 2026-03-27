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Трамп прагне якомога швидше досягти припинення вогню та завершити війну в Україні, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо під час саміту G7 заявив, що президент Дональд Трамп хоче якомога швидше досягти припинення вогню та завершення війни в Україні.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні на саміті G7 я знову заявив, що президент Трамп прагне якомога швидше досягти припинення вогню та врегулювання російсько-української війни шляхом переговорів", - йдеться в повідомленні очільника Держдепу США.
Що передувало?
- Відомо, що однією з ключових тем зустрічі глав МЗС країн G7 у Франції стане підтримка України.
- Глава МЗС України Сибіга зустрівся із Рубіо. Сторони обговорювали мирний процес.
- За даними ЗМІ, під час зустрічі G7 європейці тиснутимуть на США через підтримку Ірану Росією.
Топ коментарі
+12 Дужан Міхал
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+8 Gary Grant
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+7 Gary Grant
показати весь коментар27.03.2026 15:15 Відповісти Посилання
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