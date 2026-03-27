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Трамп прагне якомога швидше досягти припинення вогню та завершити війну в Україні, - Рубіо

Рубіо заявив, що Трамп хочу досягти припинення вогню в Україні

Державний секретар США  Марко Рубіо під час саміту G7 заявив, що президент Дональд Трамп хоче якомога швидше досягти припинення вогню та завершення війни в Україні.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні на саміті G7 я знову заявив, що президент Трамп прагне якомога швидше досягти припинення вогню та врегулювання російсько-української війни шляхом переговорів", - йдеться в повідомленні очільника Держдепу США.

Рубіо заявив, що Трамп хочу досягти припинення вогню в Україні

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Що передувало?

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Автор: 

G-7 G7 (1150) війна (1659) США (26883) Трамп Дональд (9032) Рубіо Марко (455)
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Топ коментарі
+12
За рахунок чиїх життів та територій хоче зупинити?
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27.03.2026 15:11 Відповісти
+8
А то вам не зрозуміло. Червона доріжка до дупи трампона розстелена вже давно для "друга владіміра".
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27.03.2026 15:16 Відповісти
+7
Тобто любими методами і без розбору хто правий а хто винний? Так не пройде, рубіо. Йдеш нах разом зі своїм рудим гівнюком. Шістка дірява. А раніше так співав ..так співав. Флюгер.
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27.03.2026 15:15 Відповісти

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