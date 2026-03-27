Рубіо закликав союзників гарантувати безпеку в Ормузькій протоці

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що союзники повинні активніше долучатися до гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці на тлі загострення ситуації в регіоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times.

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Заклики США до союзників і ситуація в протоці

За словами Рубіо, країни Європи та Азії значно більше залежать від постачання енергоресурсів через протоку, тому мають взяти на себе більшу відповідальність за стабільність судноплавства. Він наголосив, що через цей маршрут проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти і газу, а будь-які обмеження одразу впливають на глобальні ціни.

Посадовець підкреслив, що іранські дії вже спричинили зростання вартості енергоносіїв, що негативно позначається на економіках союзників США.

"Міжнародна спільнота має активізуватися для вирішення цієї кризи", – зазначив держсекретар.

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Переговори, дедлайни і позиція союзників

Водночас спостерігається певне зниження напруженості. Президент США Дональд Трамп продовжив термін для повного відкриття протоки до 6 квітня 2026 року. Перед цим Іран дозволив прохід кількох танкерів як сигнал готовності до діалогу.

Рубіо також повідомив про прогрес у дипломатичних зусиллях, зокрема за посередництва Пакистану, який передав Ірану американський план врегулювання. Водночас він не став прогнозувати строки можливих прямих переговорів.

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Попри заклики Вашингтона, європейські та азійські партнери поки не поспішають направляти свої військові кораблі для супроводу суден. Серед причин називають політичні розбіжності, зокрема щодо економічної політики США та підходів до міжнародної безпеки.

Іран, зі свого боку, заявив про готовність частково відновити судноплавство через протоку.

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Що передувало?