Рубио призвал союзников гарантировать безопасность в Ормузском проливе

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что союзники должны более активно участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе на фоне обострения ситуации в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Призывы США к союзникам и ситуация в проливе

По словам Рубио, страны Европы и Азии значительно больше зависят от поставок энергоресурсов через пролив, поэтому должны взять на себя большую ответственность за стабильность судоходства. Он подчеркнул, что через этот маршрут проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа, а любые ограничения сразу влияют на глобальные цены.

Чиновник подчеркнул, что действия Ирана уже привели к росту стоимости энергоносителей, что негативно сказывается на экономиках союзников США.

"Международное сообщество должно активизироваться для разрешения этого кризиса", - отметил госсекретарь.

Переговоры, дедлайны и позиция союзников

В то же время наблюдается некоторое снижение напряженности. Президент США Дональд Трамп продлил срок полного открытия пролива до 6 апреля 2026 года. Перед этим Иран разрешил проход нескольких танкеров в качестве сигнала готовности к диалогу.

Рубио также сообщил о прогрессе в дипломатических усилиях, в частности при посредничестве Пакистана, который передал Ирану американский план урегулирования. В то же время он не стал прогнозировать сроки возможных прямых переговоров.

Несмотря на призывы Вашингтона, европейские и азиатские партнеры пока не спешат направлять свои военные корабли для сопровождения судов. Среди причин называют политические разногласия, в частности относительно экономической политики США и подходов к международной безопасности.

Иран, со своей стороны, заявил о готовности частично возобновить судоходство через пролив.

