РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10544 посетителя онлайн
2 127 31

Рубио призвал союзников гарантировать безопасность в Ормузском проливе

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что союзники должны более активно участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе на фоне обострения ситуации в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.

Призывы США к союзникам и ситуация в проливе

По словам Рубио, страны Европы и Азии значительно больше зависят от поставок энергоресурсов через пролив, поэтому должны взять на себя большую ответственность за стабильность судоходства. Он подчеркнул, что через этот маршрут проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа, а любые ограничения сразу влияют на глобальные цены.

Чиновник подчеркнул, что действия Ирана уже привели к росту стоимости энергоносителей, что негативно сказывается на экономиках союзников США.

"Международное сообщество должно активизироваться для разрешения этого кризиса", - отметил госсекретарь.

Переговоры, дедлайны и позиция союзников

В то же время наблюдается некоторое снижение напряженности. Президент США Дональд Трамп продлил срок полного открытия пролива до 6 апреля 2026 года. Перед этим Иран разрешил проход нескольких танкеров в качестве сигнала готовности к диалогу.

Рубио также сообщил о прогрессе в дипломатических усилиях, в частности при посредничестве Пакистана, который передал Ирану американский план урегулирования. В то же время он не стал прогнозировать сроки возможных прямых переговоров.

Несмотря на призывы Вашингтона, европейские и азиатские партнеры пока не спешат направлять свои военные корабли для сопровождения судов. Среди причин называют политические разногласия, в частности относительно экономической политики США и подходов к международной безопасности.

Иран, со своей стороны, заявил о готовности частично возобновить судоходство через пролив.

Что предшествовало?

Автор: 

Иран (2589) США (28967) Рубио Марко (390) Ормузский пролив (28)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Не сци, Рубіо, союзники хоч сьогодні підпишуть тобі меморандум про гарантії безпеки, можна навіть в Будапешті.
показать весь комментарий
27.03.2026 01:45 Ответить
+14
Так ви ж з євреями начали це гамно а тепер і Європі пропонуєте там замазатись-такі вже хитрі
показать весь комментарий
27.03.2026 01:42 Ответить
+11
Ви вже п#дори гарантували Україні безпеку, а зараз вам г#ндонам ніхто нічого гарантувати не буде. Так і передай свому головному (дегенерату).
показать весь комментарий
27.03.2026 01:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
+💯 👍🏿!

#це-не-наша-війна !

.
показать весь комментарий
27.03.2026 02:41 Ответить
показать весь комментарий
чого це держсекретар США
віце-губернатор острова Куба разухарілся ?

де два брата-акробата на всі справи майстри - вітьков та зятьков ?

.
показать весь комментарий
27.03.2026 02:44 Ответить
У Рубіо нелегка доля. Бути одним з головним мозком серед зграї дебілів. З одного боку не треба виділятися сильно, бо проженуть. З іншого неможливо підтримувати абсолютно все на всю силу. Бо запомоішся так що ніяка китайська пральна не відмиє. А він ще молодий. І плитку класти чи стріху ремонтувати не вміє.
показать весь комментарий
27.03.2026 03:56 Ответить
Вони завдання, від Ізраїлю виконали і вони там, де гроші, щоб сім'я Трампа не бідкалася далі.
Трамп по-перше хєровий бізнесмен, а не президент і політик.
показать весь комментарий
27.03.2026 06:33 Ответить
показать весь комментарий
Ви не могли б допомогти? Всі хто не намагалися, не можуть знайти, і показати ці гарантії в тексті Будапеського меморандуму, може там є ребус якийсь, який треба якось розгадати, і вам це вдалося, ну наприклад читаючи його текст праворуч наліво?
показать весь комментарий
27.03.2026 06:54 Ответить
В такому випадку нехай ще швидше йдуть нах#й, якщо вони таки хитрозроблени.
показать весь комментарий
27.03.2026 07:02 Ответить
ТОБТО

- "війна в Україні не наша" - США
- але Польща виживання кої залежить від результата війни в Україні має думати про Іран?

ОТО У ВАС В ГОЛОВІ БОТУЛІЗМ
показать весь комментарий
27.03.2026 01:45 Ответить
Трамп прилетів, нагадив і полетів.. А ви тепер тут розбирайтесь
показать весь комментарий
27.03.2026 01:46 Ответить
хитродупі піарасти. як починати, то нікого не питають і нікому не повідомляють. а як пригоріло, то влаштовують істерику з шантажем та погрозами.
показать весь комментарий
27.03.2026 02:46 Ответить
Ну ми можемо продати вам дрони за умови що їх не будуть використовувати в глиб території Ірану та якщо Трамп подякує, бо він мало нам дякує
показать весь комментарий
27.03.2026 02:46 Ответить
Висить старе осине гніздо, усі про нього знають, мирно співіснують. Але тут із сусіднього села приходить модний кент, який вирішує його позбутися. Старався, старався, розворушив... Потім приходить до сусідів: ви це... якось давайте самі, тим паче вам це потрібно, ви ж по сусідству з ним, а я взагалі з іншого села.
показать весь комментарий
27.03.2026 03:12 Ответить
дивна ця адміністрація. Спочатку венси, трампи та вся їхня піздабратія зневажають членів НАТО, а потім повзе рубіо, і про щось не моргнувши оком, їх же просить?
Приходьте через три роки. У вас буде час подумати, подивившись у дзеркало.
показать весь комментарий
27.03.2026 04:03 Ответить
Нахрена туди полізли, щоб хтось був потім залежний?
Нюхайте самі свого обісраного Бздональда
показать весь комментарий
27.03.2026 04:22 Ответить
Ви Венса відрядити до Європи. Хай попросить як годиться, на колінах.
показать весь комментарий
27.03.2026 04:46 Ответить
Союзники вже одягли кондоми та погодились, безпека це найголовніше.
показать весь комментарий
27.03.2026 04:49 Ответить
ВІЗЬМІТЬ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ ПУТІНА В ПОЛОН !)
показать весь комментарий
27.03.2026 04:55 Ответить
Послали нахер Європейських союзників, забрали ЇХНІ ГРОШІ на оплату зброї для України !!! Тобто для їхнього ж захисту самих себе у Європі , а тепер відмазка Трампа - ну ви ще більше від нас отримаєте помсти? Це не наша війна в Україні ( читай в Європі) ...
показать весь комментарий
27.03.2026 05:28 Ответить
Воно хвалился - "ми не воюємо в Україні , хйло наш друг, ми заробляємо даємо заводам роботу- за гроші Європи продаємо зброю Європі для України ...

Ну що ще треба сказати, коли відомий заслужений республіканець Міллер, бувший воїн ще в"єтнамської , друг Маккейна , потім генеральний прокурор, завівший імпічмент проти Трампа помер , той король ХРИСТИЯНИН в своєму соушел зрадів його смерті, а співчуття виказали з республіканців тільки Буш молодший , навіть Обама... Й ЖОДЕН!!! діючий республіканець сьогодні у Сенаті та Палаті не наважився навіть слова співчуття сказати, щоб не злити короля .
показать весь комментарий
27.03.2026 05:36 Ответить
Ну зараз орбан з Фіцо ,такі класні чуваки для Трампа,як прилетять ,як дадуть пи...ди іранцям. Це ж не всякі там французи,німці ,англійці ,якіх Трамп принижував і прямо зараз ображає,на ціх двох організмів можна покластися,за ними прям в протоці будете як за кам'яною стіною. Чи що?
показать весь комментарий
27.03.2026 05:34 Ответить
США почали цю війну разом з одним союзником - Ізраїлєм. То до чого тут інши країни, Рубіо?
показать весь комментарий
27.03.2026 05:43 Ответить
Поки руда свиня не почала війну,протока була безпечною. Чи ні,рубіо?
показать весь комментарий
27.03.2026 07:01 Ответить
Какие нах союзники,оставались раньше боеспособными британцы и немцы,но теперь уже все,эти нации выродились,осталась одна Америка против всех коммуняк и людоедов во всем мире.
показать весь комментарий
27.03.2026 07:36 Ответить
Тобто Тромб наклав лайна, а прибирати його повинна Європа?
показать весь комментарий
27.03.2026 07:40 Ответить
США, про допомогу, повинні конкретно звертатись до Данії, Японії, Канади і конкретних друзів Угорщини і Словаччини, можна ще Сербію добавити. І взагалі Угорщина і Словаччина, без нагадувань і рішень ЄС, вже вчора, повинні були ввести свої війська до Ірану, для здійснення наземної операції
показать весь комментарий
27.03.2026 08:02 Ответить
А чому підоРашку не закликає?
показать весь комментарий
27.03.2026 08:20 Ответить
"[…] підкреслив, що іранські дії вже спричинили зростання вартості енергоносіїв […]".

А американські дії нічого не спричинили?
показать весь комментарий
27.03.2026 08:36 Ответить
 
 