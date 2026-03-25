Однією з ключових тем зустрічі глав МЗС країн G7 у Франції стане підтримка України
Підтримка України стане однією з ключових тем зустрічі міністрів закордонних справ країн "Групи семи", яка відбудеться 26-27 березня у Франції.
Про це повідомили у Міністерстві Європи та закордонних справ Франції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зустріч пройде в абатстві Во-де-Серне в межах французького головування в G7 під проводом міністра Європи та закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро.
Як зазначається в релізі, міністри мають обговорити шляхи врегулювання найбільших міжнародних криз, зокрема війну Росії проти України, а також ситуацію в Ірані, на Близькому та Середньому Сході.
Участь у саміті візьме міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Окрема робоча сесія, присвячена підтримці України, запланована на 27 березня.
Крім України, до міністерської зустрічі G7 долучаться міністри ще кількох країн-партнерів - Саудівської Аравії, Бразилії, Південної Кореї та Індії, а також президентка Європейського банку реконструкції та розвитку.
У Парижі наголошують, що зустріч має надати політичний імпульс для вироблення конкретних ініціатив під час французького головування в G7, зокрема щодо реформи глобального управління, післяконфліктної відбудови та боротьби з транскордонними загрозами.
Також у межах другого дня заходу запланована двостороння зустріч учасників з державним секретарем США Марко Рубіо.
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