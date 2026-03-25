26 березня глави МЗС G7 за участю Сибіги обговорять відновлення захисної арки ЧАЕС

У Франції 26-27 березня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн G7, під час якої глави МЗС за участю міністра закордонних справ України Андрія Сибіги обговорять плани з відновлення пошкодженої російською атакою арки-укриття над ЧАЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на французьке дипломатичне джерело.

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Що відомо

"Під час робочої сесії 26 березня, присвяченій відбудові, обговорюватиметься відновлення захисної арки в Чорнобилі. Арка була атакована російським дроном у 2025 році. Оскільки ми наближаємося до 40-ї річниці вибуху в Чорнобилі, ми працюватимемо над нашою спроможністю відремонтувати цю конструкцію", – розповіло джерело.

Так, за словами співрозмовника, у сесії братиме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Участь ЄБРР

Крім того, до участі в дискусії запрошена президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, оскільки саме ЄБРР відіграє важливу роль у фінансуванні реконструкції захисної арки ЧАЕС.

"ЄБРР відіграє важливу роль у цьому плані – ми вперше матимемо ґрунтовну оцінку вартості робіт. Це коштуватиме щонайменше кілька сотень мільйонів. Ми спробуємо знайти фінансові можливості для відновлення цієї арки", – розповів французький дипломат.

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Що передувало