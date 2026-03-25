26 березня глави МЗС G7 за участю Сибіги обговорять відновлення захисної арки ЧАЕС
У Франції 26-27 березня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн G7, під час якої глави МЗС за участю міністра закордонних справ України Андрія Сибіги обговорять плани з відновлення пошкодженої російською атакою арки-укриття над ЧАЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на французьке дипломатичне джерело.
Що відомо
"Під час робочої сесії 26 березня, присвяченій відбудові, обговорюватиметься відновлення захисної арки в Чорнобилі. Арка була атакована російським дроном у 2025 році. Оскільки ми наближаємося до 40-ї річниці вибуху в Чорнобилі, ми працюватимемо над нашою спроможністю відремонтувати цю конструкцію", – розповіло джерело.
Так, за словами співрозмовника, у сесії братиме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Участь ЄБРР
Крім того, до участі в дискусії запрошена президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, оскільки саме ЄБРР відіграє важливу роль у фінансуванні реконструкції захисної арки ЧАЕС.
"ЄБРР відіграє важливу роль у цьому плані – ми вперше матимемо ґрунтовну оцінку вартості робіт. Це коштуватиме щонайменше кілька сотень мільйонів. Ми спробуємо знайти фінансові можливості для відновлення цієї арки", – розповів французький дипломат.
Що передувало
- Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у НБК, який накриває старий саркофаг і зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС.
- Внаслідок атаки дрона РФ пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки ЧАЕС та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.
- Після удару "шахеда" Кабінет Міністрів виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.
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