26 марта главы МИД стран G7 при участии Сибиги обсудят восстановление защитной арки ЧАЭС

26–27 марта во Франции состоится встреча министров иностранных дел стран G7, в ходе которой главы МИД при участии министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги обсудят планы по восстановлению поврежденной в результате российского нападения защитной арки над ЧАЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на французский дипломатический источник.

Что известно

"Во время рабочей сессии 26 марта, посвященной восстановлению, будет обсуждаться восстановление защитной арки в Чернобыле. Арка была атакована российским дроном в 2025 году. Поскольку мы приближаемся к 40-й годовщине взрыва в Чернобыле, мы будем работать над нашей способностью отремонтировать эту конструкцию", – рассказал источник.

Так, по словам собеседника, в сессии примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Читайте также: На ЧАЭС предупредили о риске разрушения защитного укрытия

Участие ЕБРР

Кроме того, к участию в дискуссии приглашена президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, поскольку именно ЕБРР играет важную роль в финансировании реконструкции защитной арки ЧАЭС.

"ЕБРР играет важную роль в этом плане - мы впервые получим основательную оценку стоимости работ. Это будет стоить как минимум несколько сотен миллионов. Мы постараемся найти финансовые возможности для восстановления этой арки", - рассказал французский дипломат.

Читайте также: Конфайнмент ЧАЭС утратил основные функции безопасности после удара дрона, – МАГАТЭ

