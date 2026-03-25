Одной из ключевых тем встречи глав МИД стран G7 во Франции станет поддержка Украины
Поддержка Украины станет одной из ключевых тем встречи министров иностранных дел стран "Группы семи", которая состоится 26-27 марта во Франции.
Об этом сообщили в Министерстве Европы и иностранных дел Франции, передает Цензор.НЕТ.

Встреча пройдет в аббатстве Во-де-Серне в рамках французского председательства в G7 под руководством министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро.
Как отмечается в релизе, министры должны обсудить пути урегулирования крупнейших международных кризисов, в частности войну России против Украины, а также ситуацию в Иране, на Ближнем и Среднем Востоке.
В саммите примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Отдельная рабочая сессия, посвященная поддержке Украины, запланирована на 27 марта.
Помимо Украины, к министерской встрече G7 присоединятся министры еще нескольких стран-партнеров - Саудовской Аравии, Бразилии, Южной Кореи и Индии, а также президент Европейского банка реконструкции и развития.
В Париже отмечают, что встреча должна дать политический импульс для выработки конкретных инициатив во время французского председательства в G7, в частности, касающихся реформы глобального управления, постконфликтного восстановления и борьбы с трансграничными угрозами.
Также в рамках второго дня мероприятия запланирована двусторонняя встреча участников с государственным секретарем США Марко Рубио.
