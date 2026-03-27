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Новини Співпраця РФ та Ірану Операція США проти Ірану
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Європа тиснутиме на США під час саміту G7 через підтримку Ірану Росією, - Reuters

Саміт G7: обговорюватимуть допомогу Ірану з боку РФ

Міністри закордонних справ країн Європи під час зустрічі G7 із державним секретарем Марко Рубіо наполягали, що Росія допомагає Ірану атакувати військових США на Близькому Сході.

Про це йдеться в матеріалі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Очікується, що міністри також обговорять Ормузьку протоку - ключовий водний шлях для транспортування нафти та газу, який Іран фактично заблокував, що призвело до зростання цін на енергоносії та потрясінь на фінансових ринках.

Два джерела у сфері безпеки та регіональний чиновник, близький до Тегерану, повідомили виданню, що РФ надає Ірану супутникові знімки і допомогла модернізувати безпілотники, щоб вони імітували версії, які Росія використовує проти України.

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"Ми глибоко стурбовані зв’язками між Росією та Іраном, які існують вже давно з точки зору спільних можливостей - наприклад, безпілотниками, наданими Росії Іраном, які були задіяні в конфлікті в Україні. Ми також бачили підтримку, яку Росія надала Ірану в конфлікті на Близькому Сході", - сказала міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

За її словами, "як країни G7, ми маємо спільний інтерес зібратися разом для обговорення цих питань".

Перед тим, як вирушити до Європи, Рубіо, здається, применшив занепокоєння щодо звинувачень проти Москви.

"Я думаю, що Росія зосереджена переважно на війні, яка зараз триває. Крім цього, мені зараз нічого додати", - сказав держсекретар США.

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Що передувало?

Видання Financial Times днями повідомило, що Росія майже завершила передачу Ірану безпілотників, медикаментів і продовольства. Поставки планують закрити до кінця березня.

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Автор: 

Європа (2536) Іран (3572) росія (70701) США (26883) Рубіо Марко (455)
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Топ коментарі
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Європа зрозуміло. А ось чому в Конгреса язик до дупи примерз? Схоже, хвалену "систему стримуваннь і противаг" за сотні років побила міль - це неминучий накопичувальний результат політичної деградації через ожиріння при двопартийній системі.
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27.03.2026 15:11 Відповісти
+1
Самые хитрые снова поводяться с США как с собакой Павлова.
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27.03.2026 15:37 Відповісти

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