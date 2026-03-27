Постачання російських дронів Ірану підтверджує спільну агресію,- Сибіга

Постачання Росією бойових дронів Ірану підтверджує скоординовані дії проти України та безпеки у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Х написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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"Повідомлення, що Росія надає Ірану не лише супутникові дані, розвідку та ресурси, а й бойові безпілотники, підтверджують те, що Україна говорила весь цей час: режими в Москві та Тегерані працюють разом, щоб зруйнувати безпеку в Європі та на Близькому Сході", - зазначив міністр.

Сибіга підкреслив, що Путін свідомо затягує війну Росії проти України і тепер він робить те саме на Близькому Сході.

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"Для нього війна є джерелом прибутку, особливо враховуючи ціни на нафту. Чим довше триватимуть страждання, тим краще для нього. У цьому світлі будь-яке скасування обмежень для російської економіки просто не має сенсу. Навпаки, тиск має бути різко посилений. Ціна обох війн має стати нестерпною для обох злочинних режимів", - наголосив міністр.

Що передувало?

Видання Financial Times днями повідомило, що Росія майже завершила передачу Ірану безпілотників, медикаментів і продовольства. Поставки планують закрити до кінця березня.