Новости Сотрудничество РФ и Ирана
229 4

Поставки российских дронов Ирану подтверждают совместную агрессию, - Сибига

МИД: передача российских дронов Ирану доказывает сотрудничество режимов

Поставки Россией боевых дронов Ирану подтверждают скоординированные действия, направленные против Украины и мировой безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Х написалминистр иностранных дел Андрей Сибига.

"Сообщения о том, что Россия предоставляет Ирану не только спутниковые данные, разведку и ресурсы, но и боевые беспилотники, подтверждают то, о чем Украина говорила все это время: режимы в Москве и Тегеране работают вместе, чтобы разрушить безопасность в Европе и на Ближнем Востоке", - отметил министр.

Сибига подчеркнул, что Путин сознательно затягивает войну России против Украины и теперь он делает то же самое на Ближнем Востоке.

"Для него война является источником прибыли, особенно учитывая цены на нефть. Чем дольше будут продолжаться страдания, тем лучше для него. В этом свете любая отмена ограничений для российской экономики просто не имеет смысла. Наоборот, давление должно быть резко усилено. Цена обеих войн должна стать невыносимой для обоих преступных режимов", — подчеркнул министр.

Что предшествовало?

Издание Financial Times на днях сообщило, что Россия почти завершила передачу Ирану беспилотников, медикаментов и продовольствия. Поставки планируют завершить до конца марта.

про це у https://x.com/andrii_sybiha/status/2037422143491735717?s=46&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg Х написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. 🤮🤮🤮
27.03.2026 10:02 Ответить
Трамп відмовився від українських дронів, а проти кацапських - не заперечує!
Питання, щодо його уподобань є?
27.03.2026 10:03 Ответить
Як шопідтверджує то чому ж тоді посольство бородатих свинів у рушниках досі працює в Україні?
27.03.2026 10:10 Ответить
Коли представник країнської влади щось пише про Іран і дрони, то соромно. Краще б дивилися щоб в Україні не було компаній, які поставляли комплектуючі до Ірану з Києва і Харкова. Поставляли до кінця 2025 року і тільки санкції США зупинили ту діяльність.
А пан Міндіч, бізнес-партнер Голобородька, не брезгував, а використовуючи схеми направляв до Ірану українське зерно.
27.03.2026 10:13 Ответить
 
 