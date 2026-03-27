Поставки российских дронов Ирану подтверждают совместную агрессию, - Сибига

Поставки Россией боевых дронов Ирану подтверждают скоординированные действия, направленные против Украины и мировой безопасности.

"Сообщения о том, что Россия предоставляет Ирану не только спутниковые данные, разведку и ресурсы, но и боевые беспилотники, подтверждают то, о чем Украина говорила все это время: режимы в Москве и Тегеране работают вместе, чтобы разрушить безопасность в Европе и на Ближнем Востоке", - отметил министр.

Сибига подчеркнул, что Путин сознательно затягивает войну России против Украины и теперь он делает то же самое на Ближнем Востоке.

"Для него война является источником прибыли, особенно учитывая цены на нефть. Чем дольше будут продолжаться страдания, тем лучше для него. В этом свете любая отмена ограничений для российской экономики просто не имеет смысла. Наоборот, давление должно быть резко усилено. Цена обеих войн должна стать невыносимой для обоих преступных режимов", — подчеркнул министр.

Что предшествовало?

Издание Financial Times на днях сообщило, что Россия почти завершила передачу Ирану беспилотников, медикаментов и продовольствия. Поставки планируют завершить до конца марта.