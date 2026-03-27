Поставки российских дронов Ирану подтверждают совместную агрессию, - Сибига
Поставки Россией боевых дронов Ирану подтверждают скоординированные действия, направленные против Украины и мировой безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Х написалминистр иностранных дел Андрей Сибига.
"Сообщения о том, что Россия предоставляет Ирану не только спутниковые данные, разведку и ресурсы, но и боевые беспилотники, подтверждают то, о чем Украина говорила все это время: режимы в Москве и Тегеране работают вместе, чтобы разрушить безопасность в Европе и на Ближнем Востоке", - отметил министр.
Сибига подчеркнул, что Путин сознательно затягивает войну России против Украины и теперь он делает то же самое на Ближнем Востоке.
"Для него война является источником прибыли, особенно учитывая цены на нефть. Чем дольше будут продолжаться страдания, тем лучше для него. В этом свете любая отмена ограничений для российской экономики просто не имеет смысла. Наоборот, давление должно быть резко усилено. Цена обеих войн должна стать невыносимой для обоих преступных режимов", — подчеркнул министр.
Что предшествовало?
Издание Financial Times на днях сообщило, что Россия почти завершила передачу Ирану беспилотников, медикаментов и продовольствия. Поставки планируют завершить до конца марта.
Питання, щодо його уподобань є?
А пан Міндіч, бізнес-партнер Голобородька, не брезгував, а використовуючи схеми направляв до Ірану українське зерно.