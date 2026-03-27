Европа будет давить на США во время саммита G7 из-за поддержки Ирана Россией, - Reuters

Министры иностранных дел европейских стран во время встречи G7 с государственным секретарем Марко Рубио заявили, что Россия помогает Ирану наносить удары по американским военным на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в материале Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Ожидается, что министры также обсудят Ормузский пролив — ключевой водный путь для транспортировки нефти и газа, который Иран фактически заблокировал, что привело к росту цен на энергоносители и потрясениям на финансовых рынках.

Два источника в сфере безопасности и региональный чиновник, близкий к Тегерану, сообщили изданию, что РФ предоставляет Ирану спутниковые снимки и помогла модернизировать беспилотники, чтобы они имитировали версии, которые Россия использует против Украины.

Читайте также: Россия помогает Ирану данными для атак на США, — Мельник в ООН

"Мы глубоко обеспокоены связями между Россией и Ираном, которые существуют уже давно с точки зрения совместных возможностей — например, беспилотниками, предоставленными России Ираном, которые были задействованы в конфликте в Украине. Мы также видели поддержку, которую Россия оказала Ирану в конфликте на Ближнем Востоке", — сказала министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

По ее словам, "как страны G7, мы имеем общий интерес собраться вместе для обсуждения этих вопросов".

Перед тем, как отправиться в Европу, Рубио, похоже, преуменьшил обеспокоенность по поводу обвинений против Москвы.

"Я думаю, что Россия сосредоточена преимущественно на войне, которая сейчас идет. Кроме этого, мне сейчас нечего добавить", — сказал госсекретарь США.

Читайте: Поставки российских дронов Ирану подтверждают совместную агрессию, — Сибига

Что предшествовало?

Издание Financial Times на днях сообщило, что Россия почти завершила передачу Ирану беспилотников, медикаментов и продовольствия. Поставки планируют завершить до конца марта.

Читайте также: Президент Ирана Пезешкиан поблагодарил Россию: "Путин вдохновляет нас в этой войне"