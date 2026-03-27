Трамп стремится как можно быстрее добиться прекращения огня и завершить войну в Украине, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио во время саммита G7 заявил, что президент Дональд Трамп хочет как можно скорее добиться прекращения огня и завершения войны в Украине.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Сегодня на саммите G7 я вновь заявил, что президент Трамп стремится как можно скорее добиться прекращения огня и урегулирования российско-украинской войны путем переговоров", — говорится в сообщении главы Госдепа США.

Что предшествовало?

Известно, что одной из ключевых тем встречи глав МИД стран G7 во Франции станет поддержка Украины.

Глава МИД Украины Сибига встретился с Рубио. Стороны обсуждали мирный процесс.

По данным СМИ, во время встречи G7 европейцы будут оказывать давление на США из-за поддержки Ирана со стороны России.

