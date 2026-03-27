Трамп стремится как можно быстрее добиться прекращения огня и завершить войну в Украине, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио во время саммита G7 заявил, что президент Дональд Трамп хочет как можно скорее добиться прекращения огня и завершения войны в Украине.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сегодня на саммите G7 я вновь заявил, что президент Трамп стремится как можно скорее добиться прекращения огня и урегулирования российско-украинской войны путем переговоров", — говорится в сообщении главы Госдепа США.
Что предшествовало?
- Известно, что одной из ключевых тем встречи глав МИД стран G7 во Франции станет поддержка Украины.
- Глава МИД Украины Сибига встретился с Рубио. Стороны обсуждали мирный процесс.
- По данным СМИ, во время встречи G7 европейцы будут оказывать давление на США из-за поддержки Ирана со стороны России.
«Ми започаткували нову нагороду. Ми збираємося зробити те, чого ніколи раніше не робили. Ми вшануємо його новою нагородою… Це прекрасна золота статуетка, яка підходить для нової Золотої ери в Америці».
Це дійсно перша в історії нагорода 'Золотої ери', яку вручають політику, офіційно визнаному винним у 34 кримінальних злочинах.
Вже більше року він "прагне якомога швидше".
Через 6..12 місяців всі нормальні політики вже відкрито казати: "Так, я вів справи з рудим дебілом. Але був змушений."
Сенатор США: "Но ведь оно было открыто ещё до войны? Так в чём же смысл всей войны?" ВИДЕО
Не хоче,хто:
-ті,що бояться втратити владу
-хто не на війні і ладні воювати до останнього чужими руками
-в кого нікого немає на війні,тим більше вбитих там,чи поранених
-на кого ще нічого не падало зверху у вигляді дронів,бомб, ракет,уламків і т.д
В мене два родичі поховані на одному цвинтарі, брат з березня 22-го,убд,правда,ніяк не виражається на цю тему, рік до пенсії.
Біда в тому,що найвеличніший не приймає план Трампа,при тому що абсолютно немає свого якогось альтернативного плану закінчення та ще і дав вказівку своїм депутатам розробити план продовження на три роки,При тому, не йде,як обіцяв,коли не зможе.
Путін включається у війну з Іраном | Виталий Портников
пуйло останется без денег и война вскоре закончится.