Стубб сподівається, що Трамп не відмовиться від обіцянки завершити війну РФ проти України

Президент Фінляндії Александр Стубб сподівається, що Дональд Трамп не відмовиться від своєї обіцянки завершити війну РФ проти України.

Про це він заявив в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Зараз він повністю поглинений Іраном. Зі зрозумілих причин війна в Ірані відволікає увагу від того, що відбувається в Україні. Мені здається, що мирні переговори зараз призупинені", - пояснив лідер Фінляндії.

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На питання, чи повинні європейські союзники об'єднатися, щоб допомогти Трампу в Перській затоці, Стубб сказав:

"Це може прозвучати трохи жорстко, але Іран - не моя війна. Україна - моя війна".

Президент не вважає, що Європі варто втручатися у війну з Іраном, поки тривають бойові дії. Але якщо Трамп хоче допомоги у забезпеченні проходу Ормузькою протокою, можливо, вони зможуть обговорити це пізніше.

"Я сподіваюся, що американці розуміють, що їм потрібні українці - більше, ніж росіяни. І що Росія для них - ворог", - додав він.

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