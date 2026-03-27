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Новини Операція США проти Ірану
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Стубб сподівається, що Трамп не відмовиться від обіцянки завершити війну РФ проти України

Стубб сподівається, що Трамп допоможе завершити війну в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб сподівається, що Дональд Трамп не відмовиться від своєї обіцянки завершити війну РФ проти України.

Про це він заявив в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Зараз він повністю поглинений Іраном. Зі зрозумілих причин війна в Ірані відволікає увагу від того, що відбувається в Україні. Мені здається, що мирні переговори зараз призупинені", - пояснив лідер Фінляндії.

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На питання, чи повинні європейські союзники об'єднатися, щоб допомогти Трампу в Перській затоці, Стубб сказав:

"Це може прозвучати трохи жорстко, але Іран - не моя війна. Україна - моя війна".

Президент не вважає, що Європі варто втручатися у війну  з Іраном, поки тривають бойові дії. Але якщо Трамп хоче допомоги у забезпеченні проходу Ормузькою протокою, можливо, вони зможуть обговорити це пізніше.

"Я сподіваюся, що американці розуміють, що їм потрібні українці - більше, ніж росіяни. І що Росія для них - ворог", - додав він.

Читайте: Переговори з Іраном тривають, деталі є таємницею, - Рубіо

Автор: 

Трамп Дональд (9030) Стубб Александр (216)
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Топ коментарі
+5
у рудого наразі одна мета - віддати усю Українську Донеччину та Луганщину своєму корєшу *****
з якогось буя рудий марить, шо це йому принесе премію миру....
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27.03.2026 10:06 Відповісти
+1
так трамп не відмовиться від обіцянки, але ж є нюанс: виконайте всі умови пуйла, підпишіть будапешт v2, "чого не дякуєте".
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27.03.2026 10:08 Відповісти
+1
Ще 24 години не закінчилися.
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27.03.2026 10:09 Відповісти

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