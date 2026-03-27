РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11084 посетителя онлайн
Новости
199 11

Стубб надеется, что Трамп не откажется от обещания завершить войну РФ против Украины

Президент Финляндии Александр Стубб надеется, что Дональд Трамп не откажется от своего обещания положить конец войне России против Украины.

Об этом он заявил в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Сейчас он полностью поглощен Ираном. По понятным причинам война в Иране отвлекает внимание от того, что происходит в Украине. Мне кажется, что мирные переговоры сейчас приостановлены", - пояснил лидер Финляндии.

Читайте также: Трамп: Очень разочарован в НАТО, они не помогли с Ираном – США это запомнят

На вопрос, должны ли европейские союзники объединиться, чтобы помочь Трампу в Персидском заливе, Стубб ответил:

"Это может прозвучать немного жестко, но Иран - не моя война. Украина - моя война".

Президент не считает, что Европе стоит вмешиваться в войну с Ираном, пока продолжаются боевые действия. Но если Трамп хочет помощи в обеспечении прохода через Ормузский пролив, возможно, они смогут обсудить это позже.

"Я надеюсь, что американцы понимают, что им нужны украинцы - больше, чем россияне. И что Россия для них - враг", - добавил он.

Читайте: Переговоры с Ираном продолжаются, детали остаются в секрете, - Рубио

Автор: 

Трамп Дональд (7837) Стубб Александр (185)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у рудого наразі одна мета - віддати усю Українську Донеччину та Луганщину своєму корєшу *****
з якогось буя рудий марить, шо це йому принесе премію миру....
показать весь комментарий
27.03.2026 10:06 Ответить
так трамп не відмовиться від обіцянки, але ж є нюанс: виконайте всі умови пуйла, підпишіть будапешт v2, "чого не дякуєте".
показать весь комментарий
27.03.2026 10:08 Ответить
Ага - почне передавати зброю #уйлу, і вуа-ля: пабєда!
показать весь комментарий
27.03.2026 10:08 Ответить
Ще 24 години не закінчилися.
показать весь комментарий
27.03.2026 10:09 Ответить
та шо ти там стуб надієшся на того педофіла-путінососа!Не тіш себе тим чого ніколи не буде.Ця руда амеба нічого хорошого не зробить,зараз ще свою армію пошле на убой.Кому це вигідно думаю навіть натякати не потрібно..
показать весь комментарий
27.03.2026 10:10 Ответить
Так як він її "завершує", то краще б не починав. Ця руда істота з самого початку війни на стороні агресора, і лише сліпий того не бачить.
показать весь комментарий
27.03.2026 10:11 Ответить
наївні кролики починають бісити
показать весь комментарий
27.03.2026 10:11 Ответить
може просто не встигнути відмовитись.
показать весь комментарий
27.03.2026 10:11 Ответить
його просто корєфан ***** з цього процесу вже не випустить
де за скіко ***** ще возьме такий потужний важіль впливу?
показать весь комментарий
27.03.2026 10:15 Ответить
не всім путін керує. Є ще Конгрес, та і промисел Божий ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
27.03.2026 10:25 Ответить
За рахунок земель українських??
показать весь комментарий
27.03.2026 10:20 Ответить
 
 