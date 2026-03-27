Стубб надеется, что Трамп не откажется от обещания завершить войну РФ против Украины
Президент Финляндии Александр Стубб надеется, что Дональд Трамп не откажется от своего обещания положить конец войне России против Украины.
Об этом он заявил в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сейчас он полностью поглощен Ираном. По понятным причинам война в Иране отвлекает внимание от того, что происходит в Украине. Мне кажется, что мирные переговоры сейчас приостановлены", - пояснил лидер Финляндии.
На вопрос, должны ли европейские союзники объединиться, чтобы помочь Трампу в Персидском заливе, Стубб ответил:
"Это может прозвучать немного жестко, но Иран - не моя война. Украина - моя война".
Президент не считает, что Европе стоит вмешиваться в войну с Ираном, пока продолжаются боевые действия. Но если Трамп хочет помощи в обеспечении прохода через Ормузский пролив, возможно, они смогут обсудить это позже.
"Я надеюсь, что американцы понимают, что им нужны украинцы - больше, чем россияне. И что Россия для них - враг", - добавил он.
з якогось буя рудий марить, шо це йому принесе премію миру....
де за скіко ***** ще возьме такий потужний важіль впливу?