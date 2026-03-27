Війна з Іраном закінчиться за кілька тижнів, США не потрібно вводити наземні війська, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати очікують завершення операції "Епічна лють" проти Ірану протягом тижнів, а не місяців.

Про це він сказав після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Франції, цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Коли завершення війни?

За словами Рубіо, Вашингтон очікує, що війна в Ірані "завершиться за кілька тижнів, а не місяців".

"У нас є цілі, і ми впевнені, що вже близькі до їх досягнення", – сказав він.

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Наземні війська та Росія

Рубіо зазначив, що Іран може вирішити запровадити систему збору мита в Ормузькій протоці, але згодом додав, що будь-яке постійне мито на цьому водному шляху буде "неприйнятним".

Також у нього запитали щодо можливості потенційного наземного вторгнення США в Іран.

"Ми можемо досягти всіх наших цілей без залучення наших сухопутних військ. Але ми завжди будемо готові надати президенту максимальну свободу вибору та максимальні можливості для реагування на непередбачені обставини, якщо такі виникнуть", - додав Рубіо.

На запитання про зв'язки між Москвою і Тегераном він відповідає, що Росія не робить нічого на користь Ірану, що перешкоджало б або впливало на військові операції США в цій країні.

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