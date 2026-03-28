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Новини Операція США проти Ірану
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Віткофф висловив сподівання, що цього тижня відбудуться переговори з Іраном

Віткофф анонсував можливі переговори з Іраном

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що "цього тижня" можуть відбутися переговори з Іраном.

Про це він сказав на конференції в Маямі, цитує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Переговори можливі "цього тижня"

"Ми вважаємо, що цього тижня відбудуться зустрічі. Ми, безумовно, сподіваємося на це. Кораблі ходять. Це дуже-дуже хороший знак", - сказав Віткофф.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати очікують завершення операції "Епічна лють" проти Ірану протягом тижнів, а не місяців.

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Автор: 

Іран (3574) США (26883) Віткофф Стів (321)
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Топ коментарі
+8
А де Зятькофф подiвся ?
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28.03.2026 01:37 Відповісти
+8
Заварив віткоф кашу з Іраном - його мабуть вбьють за це
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28.03.2026 03:59 Відповісти
+6
А Іран про це знає!?? Що вони, виявляється, вже давно прагнуть і ведуть переговори.
А може Вітьков скаже конкретно з ким з керівництва Ірану?
Чи це як фейки в інтернеті з поміткою "...британські вчені" не називаючи ні прізвищ ні назв установ?
Яка разюча різниця в стилі спілкування нинішньої камарильї при владі в США з сильними та слабкими.
Я вважаю, що Іран сильна та організована держава та суспільство і тому США виглядять жалюгідно, та вимушені придумувати для свого електорату байки про якісь процеси, котрих і близько не має.
Правильно сказав той іранський підполковник "...США розмовляють самі з собою".
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28.03.2026 01:43 Відповісти

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