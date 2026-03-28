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Віткофф висловив сподівання, що цього тижня відбудуться переговори з Іраном
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що "цього тижня" можуть відбутися переговори з Іраном.
Про це він сказав на конференції в Маямі, цитує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Переговори можливі "цього тижня"
"Ми вважаємо, що цього тижня відбудуться зустрічі. Ми, безумовно, сподіваємося на це. Кораблі ходять. Це дуже-дуже хороший знак", - сказав Віткофф.
Що передувало
Нагадаємо, що напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати очікують завершення операції "Епічна лють" проти Ірану протягом тижнів, а не місяців.
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А може Вітьков скаже конкретно з ким з керівництва Ірану?
Чи це як фейки в інтернеті з поміткою "...британські вчені" не називаючи ні прізвищ ні назв установ?
Яка разюча різниця в стилі спілкування нинішньої камарильї при владі в США з сильними та слабкими.
Я вважаю, що Іран сильна та організована держава та суспільство і тому США виглядять жалюгідно, та вимушені придумувати для свого електорату байки про якісь процеси, котрих і близько не має.
Правильно сказав той іранський підполковник "...США розмовляють самі з собою".