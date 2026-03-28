Віткофф висловив сподівання, що цього тижня відбудуться переговори з Іраном

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що "цього тижня" можуть відбутися переговори з Іраном.

Про це він сказав на конференції в Маямі, цитує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Переговори можливі "цього тижня"

"Ми вважаємо, що цього тижня відбудуться зустрічі. Ми, безумовно, сподіваємося на це. Кораблі ходять. Це дуже-дуже хороший знак", - сказав Віткофф.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати очікують завершення операції "Епічна лють" проти Ірану протягом тижнів, а не місяців.

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