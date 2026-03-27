США не перенаправляли зброю для України на Близький Схід, але це може статися, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не перенаправляв зброю для України на Близький Схід, однак може це зробити.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зброю можуть перенаправити на Близький Схід
"Цього ще не сталося. Нічого ще не було перенаправлено, але це можливо", - заявив держсекретар США.
Рубіо зазначив, що зброя, яка продається в межах PURL, є американською, тому якщо у США виникне потреба поповнити власні арсенали, це буде пріоритетним завданням.
"Дозвольте мені чітко заявити, що якщо у Сполучених Штатів є військова потреба, чи то для поповнення наших запасів, чи для виконання якоїсь місії в національних інтересах Сполучених Штатів, ми завжди будемо в пріоритеті", - сказав шеф Держдепу.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення частини зброї, яка призначалася для України, на Близький Схід на тлі виснаження запасів боєприпасів американської армії.
- Серед озброєння, яке може бути перенаправлено, називають ракети-перехоплювачі для систем ППО, які замовляли в межах програми PURL, за якою партнери США по НАТО купують американську зброю для України. Водночас співрозмовники видання вказували, що остаточне рішення ще не ухвалене.
- Своєю чергою генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що американське озброєння продовжує надходити до України.
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ОТ БЛ ВОНИ НОРМАЛЬНІ????
Продали ви квартиру комусь він приходить а ви йому - а я уже перепродав іншому. Це як?