США не перенаправляли зброю для України на Близький Схід, але це може статися, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не перенаправляв зброю для України на Близький Схід, однак може це зробити.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зброю можуть перенаправити на Близький Схід

"Цього ще не сталося. Нічого ще не було перенаправлено, але це можливо", - заявив держсекретар США.

Рубіо зазначив, що зброя, яка продається в межах PURL, є американською, тому якщо у США виникне потреба поповнити власні арсенали, це буде пріоритетним завданням.

"Дозвольте мені чітко заявити, що якщо у Сполучених Штатів є військова потреба, чи то для поповнення наших запасів, чи для виконання якоїсь місії в національних інтересах Сполучених Штатів, ми завжди будемо в пріоритеті", - сказав шеф Держдепу.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення частини зброї, яка призначалася для України, на Близький Схід на тлі виснаження запасів боєприпасів американської армії.

Серед озброєння, яке може бути перенаправлено, називають ракети-перехоплювачі для систем ППО, які замовляли в межах програми PURL, за якою партнери США по НАТО купують американську зброю для України. Водночас співрозмовники видання вказували, що остаточне рішення ще не ухвалене.

Своєю чергою генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що американське озброєння продовжує надходити до України.

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