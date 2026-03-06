Затримок у постачаннях зброї США в Україну через події в Ірані немає, - посол в НАТО Гетьманчук

Україна поки не фіксує негативного впливу ситуації на Близькому Сході на постачання американської зброї коштом союзників і партнерів НАТО за програмою PURL.

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила посол України в НАТО Альона Гетьманчук, інформує Цензор.НЕТ.

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"Наразі не фіксуємо змін чи затримок в постачаннях за програмою PURL у звʼязку з подіями на Близькому Сході. Так само не бачимо наразі впливу на рішення, ухвалені на зустрічі у форматі "Рамштайн" щодо додаткових засобів ППО, наданих зі складів партнерів. Все в роботі", – зазначила дипломатка.

Гетьманчук наголосила на важливості вчасних внесків від держав, чиїм коштом оплачується зброя із запасів США, щоб "американська сторона могла оперативно їх опрацьовувати й здійснювати відповідні постачання".

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"Ми своєю чергою пояснюємо країнам-членам НАТО та партнерам Альянсу, що на сьогодні існує два шляхи, як допомогти нам ефективно та швидко захиститись від масованих ударів – насамперед балістичних: через внесок в програму PURL або через надання нам відповідних ракет-перехоплювачів зі своїх складів", - резюмувала представниця України в НАТО.

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