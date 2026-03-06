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Новини Поставки зброї для України Програма PURL
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Затримок у постачаннях зброї США в Україну через події в Ірані немає, - посол в НАТО Гетьманчук

допомога від США

Україна поки не фіксує негативного впливу ситуації на Близькому Сході на постачання американської зброї коштом союзників і партнерів НАТО за програмою PURL.

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила посол України в НАТО Альона Гетьманчук, інформує Цензор.НЕТ.

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Вплив війни в Ірані

"Наразі не фіксуємо змін чи затримок в постачаннях за програмою PURL у звʼязку з подіями на Близькому Сході. Так само не бачимо наразі впливу на рішення, ухвалені на зустрічі у форматі "Рамштайн" щодо додаткових засобів ППО, наданих зі складів партнерів. Все в роботі", – зазначила дипломатка.

Гетьманчук наголосила на важливості вчасних внесків від держав, чиїм коштом оплачується зброя із запасів США, щоб "американська сторона могла оперативно їх опрацьовувати й здійснювати відповідні постачання".

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"Ми своєю чергою пояснюємо країнам-членам НАТО та партнерам Альянсу, що на сьогодні існує два шляхи, як допомогти нам ефективно та швидко захиститись від масованих ударів – насамперед балістичних: через внесок в програму PURL або через надання нам відповідних ракет-перехоплювачів зі своїх складів", - резюмувала представниця України в НАТО.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

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НАТО (7232) зброя (7907) США (26726) Близький Схід (349)
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Тут головне, через Угорщину не поставляти. А то затримають і скажуть що це Україна хотіла продати зброю, наприклад до Ірану...
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06.03.2026 19:39 Відповісти
Напружує слово поки! Але, дай Бог, щоб не вплинуло і надалі!
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06.03.2026 19:40 Відповісти
Про це ще казати рано, бо поставки йдуть з європейських складів.
А от коли вони спорожняться, тоді і видно буде.
Навірогідніше, Штати будуть знову застосовувати "примус до миру" шляхом зупинки постачання вже проплаченої зброї.
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06.03.2026 19:42 Відповісти
А який би адекватний сказав про проблеми вголос?))В ***** дупа,а п'ятий рік розказує ,що всьо па плану.
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06.03.2026 19:50 Відповісти
@ "Тим часом, на тлі війни в Ірані спостерігається зниження "шахедних" нальотів на Україну. Атак по 300-500 дронів не проводиться.
Певне, що основні комплектуючі для своїх заводів росія все ж таки отримувала з Ірану. А зараз ці заводи знищуються обстрілами."
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06.03.2026 19:52 Відповісти
Вы, ****, допиСдитесь.
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06.03.2026 20:05 Відповісти
 
 