Затримок у постачаннях зброї США в Україну через події в Ірані немає, - посол в НАТО Гетьманчук
Україна поки не фіксує негативного впливу ситуації на Близькому Сході на постачання американської зброї коштом союзників і партнерів НАТО за програмою PURL.
Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила посол України в НАТО Альона Гетьманчук, інформує Цензор.НЕТ.
Вплив війни в Ірані
"Наразі не фіксуємо змін чи затримок в постачаннях за програмою PURL у звʼязку з подіями на Близькому Сході. Так само не бачимо наразі впливу на рішення, ухвалені на зустрічі у форматі "Рамштайн" щодо додаткових засобів ППО, наданих зі складів партнерів. Все в роботі", – зазначила дипломатка.
Гетьманчук наголосила на важливості вчасних внесків від держав, чиїм коштом оплачується зброя із запасів США, щоб "американська сторона могла оперативно їх опрацьовувати й здійснювати відповідні постачання".
"Ми своєю чергою пояснюємо країнам-членам НАТО та партнерам Альянсу, що на сьогодні існує два шляхи, як допомогти нам ефективно та швидко захиститись від масованих ударів – насамперед балістичних: через внесок в програму PURL або через надання нам відповідних ракет-перехоплювачів зі своїх складів", - резюмувала представниця України в НАТО.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
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А от коли вони спорожняться, тоді і видно буде.
Навірогідніше, Штати будуть знову застосовувати "примус до миру" шляхом зупинки постачання вже проплаченої зброї.
Певне, що основні комплектуючі для своїх заводів росія все ж таки отримувала з Ірану. А зараз ці заводи знищуються обстрілами."