Задержек в поставках оружия США в Украину из-за событий в Иране нет, - посол в НАТО Гетьманчук

Украина пока не фиксирует негативного влияния ситуации на Ближнем Востоке на поставки американского оружия за счет союзников и партнеров НАТО по программе PURL.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук, информирует Цензор.НЕТ.

Влияние войны в Иране

"Пока не фиксируем изменений или задержек в поставках по программе PURL в связи с событиями на Ближнем Востоке. Также не видим пока влияния на решения, принятые на встрече в формате "Рамштайн" относительно дополнительных средств ПВО, предоставленных со складов партнеров. Все в работе", – отметила дипломат.

Гетьманчук подчеркнула важность своевременных взносов от государств, за счет которых оплачивается оружие из запасов США, чтобы "американская сторона могла оперативно их обрабатывать и осуществлять соответствующие поставки".

"Мы, в свою очередь, объясняем странам-членам НАТО и партнерам Альянса, что на сегодняшний день существует два пути, как помочь нам эффективно и быстро защититься от массированных ударов - прежде всего баллистических: через взнос в программу PURL или через предоставление нам соответствующих ракет-перехватчиков со своих складов", - резюмировала представительница Украины в НАТО.

Удары по Ирану

