Задержек в поставках оружия США в Украину из-за событий в Иране нет, - посол в НАТО Гетьманчук
Украина пока не фиксирует негативного влияния ситуации на Ближнем Востоке на поставки американского оружия за счет союзников и партнеров НАТО по программе PURL.
Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук, информирует Цензор.НЕТ.
Влияние войны в Иране
"Пока не фиксируем изменений или задержек в поставках по программе PURL в связи с событиями на Ближнем Востоке. Также не видим пока влияния на решения, принятые на встрече в формате "Рамштайн" относительно дополнительных средств ПВО, предоставленных со складов партнеров. Все в работе", – отметила дипломат.
Гетьманчук подчеркнула важность своевременных взносов от государств, за счет которых оплачивается оружие из запасов США, чтобы "американская сторона могла оперативно их обрабатывать и осуществлять соответствующие поставки".
"Мы, в свою очередь, объясняем странам-членам НАТО и партнерам Альянса, что на сегодняшний день существует два пути, как помочь нам эффективно и быстро защититься от массированных ударов - прежде всего баллистических: через взнос в программу PURL или через предоставление нам соответствующих ракет-перехватчиков со своих складов", - резюмировала представительница Украины в НАТО.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром вследствие авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
