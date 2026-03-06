РУС
Задержек в поставках оружия США в Украину из-за событий в Иране нет, - посол в НАТО Гетьманчук

Украина пока не фиксирует негативного влияния ситуации на Ближнем Востоке на поставки американского оружия за счет союзников и партнеров НАТО по программе PURL.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук, информирует Цензор.НЕТ.

Влияние войны в Иране

"Пока не фиксируем изменений или задержек в поставках по программе PURL в связи с событиями на Ближнем Востоке. Также не видим пока влияния на решения, принятые на встрече в формате "Рамштайн" относительно дополнительных средств ПВО, предоставленных со складов партнеров. Все в работе", – отметила дипломат.

Гетьманчук подчеркнула важность своевременных взносов от государств, за счет которых оплачивается оружие из запасов США, чтобы "американская сторона могла оперативно их обрабатывать и осуществлять соответствующие поставки".

"Мы, в свою очередь, объясняем странам-членам НАТО и партнерам Альянса, что на сегодняшний день существует два пути, как помочь нам эффективно и быстро защититься от массированных ударов - прежде всего баллистических: через взнос в программу PURL или через предоставление нам соответствующих ракет-перехватчиков со своих складов", - резюмировала представительница Украины в НАТО.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром вследствие авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Тут головне, через Угорщину не поставляти. А то затримають і скажуть що це Україна хотіла продати зброю, наприклад до Ірану...
показать весь комментарий
06.03.2026 19:39 Ответить
Напружує слово поки! Але, дай Бог, щоб не вплинуло і надалі!
показать весь комментарий
06.03.2026 19:40 Ответить
Про це ще казати рано, бо поставки йдуть з європейських складів.
А от коли вони спорожняться, тоді і видно буде.
Навірогідніше, Штати будуть знову застосовувати "примус до миру" шляхом зупинки постачання вже проплаченої зброї.
показать весь комментарий
06.03.2026 19:42 Ответить
А який би адекватний сказав про проблеми вголос?))В ***** дупа,а п'ятий рік розказує ,що всьо па плану.
показать весь комментарий
06.03.2026 19:50 Ответить
@ "Тим часом, на тлі війни в Ірані спостерігається зниження "шахедних" нальотів на Україну. Атак по 300-500 дронів не проводиться.
Певне, що основні комплектуючі для своїх заводів росія все ж таки отримувала з Ірану. А зараз ці заводи знищуються обстрілами."
показать весь комментарий
06.03.2026 19:52 Ответить
Вы, ****, допиСдитесь.
показать весь комментарий
06.03.2026 20:05 Ответить
 
 