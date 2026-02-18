Взносы в программу PURL в этом году уже достигли $584 млн, - Зеленский

В этом году взносы в программу PURL уже сделали несколько стран, и на данный момент они составляют 584 миллиона долларов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Новые взносы

"Благодарен всем, кто вносит вклад в PURL. В 2026 году мы уже имеем финансовые взносы от Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Швеции, Исландии и Латвии на общую сумму 584 млн долларов", - отметил Зеленский.

В то же время он отметил, что общая потребность для PURL в 2026 году составляет 15 млрд долл. По словам президента, это поможет лишить Россию инструмента воздушного террора.

"И мы призываем всех, кто заинтересован в безопасности, присоединяться и расширять свои взносы в программу PURL", - добавил он.

РФ продолжает террор

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает попытки разрушить критическую инфраструктуру Украины, и PURL остается надежным механизмом закупки американских ракет ПВО, которые наиболее эффективно противодействуют российской баллистике. Это дает Украине возможность защищать энергосистему во время зимних холодов.

"Спасибо каждому государству, которое помогает защищать жизнь. Рассчитываем, что программа и в дальнейшем будет работать эффективно – это действительно помогает", - добавил президент.

Что известно о программе PURL?

PURL – это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая: