Внески до програми PURL цього року вже сягнули $584 млн, - Зеленський

Цього року внески до програми PURL вже зробили кілька країн, і наразі вони становлять 584 мільйони доларів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Нові внески

"Вдячний усім, хто робить внесок у PURL. У 2026 році ми вже маємо фінансові внески від Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Швеції, Ісландії та Латвії на загальну суму 584 млн доларів", - зазначив Зеленський.

Водночас він зауважив, що загальна потреба для PURL у 2026 році становить 15 млрд дол. За словами президента, це допоможе позбавити Росію інструменту повітряного терору.

"І ми закликаємо всіх, хто зацікавлений у безпеці, приєднуватися і розширювати свої внески в програму PURL", - додав він.

РФ продовжує терор

Зеленський наголосив, що Росія продовжує спроби зруйнувати критичну інфраструктуру України, і PURL залишається надійним механізмом закупівлі американських ракет ППО, які найефективніше протидіють російській балістиці. Це дає Україні можливість захищати енергосистему під час зимових холодів.

"Дякую кожній державі, яка допомагає захищати життя. Розраховуємо, що програма й надалі працюватиме ефективно – це справді допомагає", - додав президент.

Що відомо про програму PURL?

PURL - це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

  • ракетами для систем Patriot,
  • боєприпасмами для HIMARS,
  • іншим важливим американським озброєнням.

Шось союзнички на ділі не дуже щедрі.
18.02.2026 17:02 Відповісти
Тому шо відношення у Европі до зеленского вже давно змінилось, а у декого воно було відразу - презедент України - це клоун та розкрадач всього чим допомагає весь світ Україні, саме він спровокував цю кроваву бойню своїми заявами про мир в очах вбивці , про сойдемся по середине, договоримся, асфальт замість впк....
18.02.2026 17:16 Відповісти
Слава Богу шо друзі та бізнес партнери ВладимирСанича до уіх грошей не спроможні ручонками дотягнуться.
18.02.2026 17:21 Відповісти
Вове в руки больше ничего не дают. Свой мацает!
18.02.2026 17:37 Відповісти
А одна лише пральня Міндіча-Галущенка за час великої війни відмила 112 млн. доларів. Тобто, цей PURL вони обнулять на раз-два.
18.02.2026 17:39 Відповісти
Для того, щоб закрити потреби ЗСУ в БК штатівського виробництва - треба збирати від 35 до 40 лярдів баксів щорічно ($100'000'000 щодня), а тут за 50 днів - лише $584'000'000, тобто, десята частина від потреби...
18.02.2026 17:40 Відповісти
Лишилося знайти спосіб, як перевести це все в кріпту.
18.02.2026 17:40 Відповісти
при херовому Байдені, бувало що давали по 400 млн на тиждень.

при хорошому трампі, зе його мало не в дупу цілує за платну допомогу. Потужно
18.02.2026 17:45 Відповісти
Мародер бабло рахуе
18.02.2026 19:17 Відповісти
 
 