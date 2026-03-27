Пісторіус не може підтвердити перенаправлення зброї США для України на Близький Схід

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус обережний у коментарях про перенаправлення американської зброї з планованої допомоги Україні на Близький Схід.

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Що відомо?

Водночас він не може підтвердити це щодо програми PURL, у якій бере участь Німеччина, заявив політик під час відвідування австралійського заводу німецького виробника зброї Rheinmetall поблизу Брісбена.

Через PURL європейські держави НАТО та Канада фінансують американську зброю для України, оскільки США різко скоротили свою фінансову підтримку.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення частини зброї, яка призначалася для України, на Близький Схід на тлі виснаження запасів боєприпасів американської армії.

Серед озброєння, яке може бути перенаправлено, називають ракети-перехоплювачі для систем ППО, які замовляли в межах програми PURL, за якою партнери США по НАТО купують американську зброю для України. Водночас співрозмовники видання вказували, що остаточне рішення ще не ухвалене.

Трамп не заперечує повідомлення ЗМІ про те, що США розглядають можливість перенаправлення частини зброї, призначеної для України, на Близький Схід.

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