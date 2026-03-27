Писториус не может подтвердить перенаправление оружия США для Украины на Ближний Восток
Глава Минобороны Германии Борис Писториус сдержан в своих комментариях по поводу перенаправления американского оружия, предназначенного для помощи Украине, на Ближний Восток.
Что известно?
В то же время он не может подтвердить это в отношении программы PURL, в которой участвует Германия, заявил политик во время посещения австралийского завода немецкого производителя оружия Rheinmetall недалеко от Брисбена.
Через PURL европейские государства НАТО и Канада финансируют американское оружие для Украины, поскольку США резко сократили свою финансовую поддержку.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.
- Среди вооружения, которое может быть перенаправлено, называют ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые заказывали в рамках программы PURL, по которой партнеры США по НАТО покупают американское оружие для Украины. В то же время собеседники издания указывали, что окончательное решение еще не принято.
- Трамп не опровергает сообщения СМИ о том, что США рассматривают возможность перенаправления части оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.
