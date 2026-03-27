Писториус не может подтвердить перенаправление оружия США для Украины на Ближний Восток

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сдержан в своих комментариях по поводу перенаправления американского оружия, предназначенного для помощи Украине, на Ближний Восток.

Что известно?

В то же время он не может подтвердить это в отношении программы PURL, в которой участвует Германия, заявил политик во время посещения австралийского завода немецкого производителя оружия Rheinmetall недалеко от Брисбена.

Через PURL европейские государства НАТО и Канада финансируют американское оружие для Украины, поскольку США резко сократили свою финансовую поддержку.

Читайте: Сенаторы США предлагают ввести санкции против Венгрии за блокирование помощи Украине, - FT

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.

Среди вооружения, которое может быть перенаправлено, называют ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые заказывали в рамках программы PURL, по которой партнеры США по НАТО покупают американское оружие для Украины. В то же время собеседники издания указывали, что окончательное решение еще не принято.

Трамп не опровергает сообщения СМИ о том, что США рассматривают возможность перенаправления части оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл на Ближний Восток: запланированы встречи в Саудовской Аравии. ФОТО