Сенаторы США предлагают ввести санкции против Венгрии за блокирование помощи Украине, - FT

Два американских сенатора планируют вынести на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение санкций против высокопоставленных должностных лиц Венгрии, причастных к препятствованию оказанию помощи Украине

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Инициаторы — демократка Джин Шахин и республиканец Том Тиллис.

Речь идет о законе "Блокируй Путина". В случае его принятия Трамп будет обязан ввести финансовые санкции и запретить выдачу виз венгерским чиновникам, причастным к закупкам страной российской нефти и газа, и которые пытались заблокировать поддержку Украины.

Законопроект намерены представить на этой неделе.

"Соединенные Штаты и наши союзники должны оставаться едиными в поддержке Украины и в перекрытии потоков доходов, которые подпитывают войну Путина. ... Этот законопроект возлагает ответственность на высокопоставленных чиновников Венгрии, одновременно предоставляя Венгрии четкий путь к возвращению в ряды своих союзников путем прекращения зависимости от российских энергоносителей и прекращения препятствования оказанию поддержки Украине", — сказал республиканец Тиллис.

В проекте закона, с которым ознакомилось FT, Орбан прямо не упоминается как объект санкций. По словам помощника конгрессмена, администрация Трампа должна определить, какие венгерские чиновники были причастны к задержке помощи Украине и сохранению зависимости страны от российских энергоносителей.

