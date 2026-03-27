Сенаторы США предлагают ввести санкции против Венгрии за блокирование помощи Украине, - FT

В США предлагают санкции против Венгрии: что известно?

Два американских сенатора планируют вынести на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение санкций против высокопоставленных должностных лиц Венгрии, причастных к препятствованию оказанию помощи Украине

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Инициаторы — демократка Джин Шахин и республиканец Том Тиллис.

Речь идет о законе "Блокируй Путина". В случае его принятия Трамп будет обязан ввести финансовые санкции и запретить выдачу виз венгерским чиновникам, причастным к закупкам страной российской нефти и газа, и которые пытались заблокировать поддержку Украины.

Законопроект намерены представить на этой неделе.

"Соединенные Штаты и наши союзники должны оставаться едиными в поддержке Украины и в перекрытии потоков доходов, которые подпитывают войну Путина. ... Этот законопроект возлагает ответственность на высокопоставленных чиновников Венгрии, одновременно предоставляя Венгрии четкий путь к возвращению в ряды своих союзников путем прекращения зависимости от российских энергоносителей и прекращения препятствования оказанию поддержки Украине", — сказал республиканец Тиллис.

В проекте закона, с которым ознакомилось FT, Орбан прямо не упоминается как объект санкций. По словам помощника конгрессмена, администрация Трампа должна определить, какие венгерские чиновники были причастны к задержке помощи Украине и сохранению зависимости страны от российских энергоносителей.

Балачки! - то хай запровадять
27.03.2026 08:27 Ответить
вони багато чого запроваджували з дописом - починає діяти тільки після погодження - підпису президента.
А в цей час ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ Венс збирається у день виборів до Будапешту на підтримку Орбана . Це саме та посада, завдання котрої - внутрішні справи , він не дипломат Рубіо й не Камала Харіс при Байдені- про неї хтось тоді чув в міжнародних візитах?
27.03.2026 08:41 Ответить
Допоки Трамп при владі він проти свого друга ніколи нічого подібного не підпише .
27.03.2026 08:28 Ответить
Угорщина - дрібна шістка. У них там перед самим носом, у Білому Домі, набагато цінніший агент раші засідає.
27.03.2026 08:29 Ответить
Сенаторы, вы просто не пускайте Орбана, Сийярто и их семейки с наворованным баблом в США. Или сразу конфискуйте его. А то они уже едут и везут, а после 12 апреля попрут все.
27.03.2026 08:38 Ответить
це тролінг рудого такий? але що він дасть, коли клоун вже навіть не ховає, на чиємо він боці...
27.03.2026 08:42 Ответить
Оце так новина. За рік у них близько 5тис "пропозицій" з яких лише біля 300 приймається. Ставлю що там нуль шансів.
ЄС Орбану просто відсипе грошей, на тому і порішають, скоріше за все.
27.03.2026 08:54 Ответить
 
 