Сенаторы США предлагают ввести санкции против Венгрии за блокирование помощи Украине, - FT
Два американских сенатора планируют вынести на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение санкций против высокопоставленных должностных лиц Венгрии, причастных к препятствованию оказанию помощи Украине
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Инициаторы — демократка Джин Шахин и республиканец Том Тиллис.
Речь идет о законе "Блокируй Путина". В случае его принятия Трамп будет обязан ввести финансовые санкции и запретить выдачу виз венгерским чиновникам, причастным к закупкам страной российской нефти и газа, и которые пытались заблокировать поддержку Украины.
Законопроект намерены представить на этой неделе.
"Соединенные Штаты и наши союзники должны оставаться едиными в поддержке Украины и в перекрытии потоков доходов, которые подпитывают войну Путина. ... Этот законопроект возлагает ответственность на высокопоставленных чиновников Венгрии, одновременно предоставляя Венгрии четкий путь к возвращению в ряды своих союзников путем прекращения зависимости от российских энергоносителей и прекращения препятствования оказанию поддержки Украине", — сказал республиканец Тиллис.
В проекте закона, с которым ознакомилось FT, Орбан прямо не упоминается как объект санкций. По словам помощника конгрессмена, администрация Трампа должна определить, какие венгерские чиновники были причастны к задержке помощи Украине и сохранению зависимости страны от российских энергоносителей.
Что предшествовало?
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
-
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
-
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
-
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
-
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
А в цей час ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ Венс збирається у день виборів до Будапешту на підтримку Орбана . Це саме та посада, завдання котрої - внутрішні справи , він не дипломат Рубіо й не Камала Харіс при Байдені- про неї хтось тоді чув в міжнародних візитах?
ЄС Орбану просто відсипе грошей, на тому і порішають, скоріше за все.