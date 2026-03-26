Если в ЕС не разблокируют кредит на 90 млрд евро, то мы надеемся на альтернативу, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский надеется на альтернативный вариант, который позволит получить средства, если ЕС не сможет разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро.

Об этом он заявил в интервью Le Monde.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Предоставление Украине кредита – это позиция, согласованная всеми лидерами ЕС в конце 2025 года. Альтернатива этому шагу – это вопрос сегодня к Европейскому Союзу.

Мы будем благодарны, если они смогут разблокировать этот формат. Если не разблокируют, мы надеемся на альтернативу, которая позволит получить эти средства, иначе украинская армия будет недофинансирована", – говорится в сообщении.

По словам президента, будет недофинансировано производство дронов – дальнобойных, дронов-перехватчиков, а также систем противовоздушной обороны, потому что оттуда Украина выделяет деньги и на европейские системы ПВО, и на американские ракеты РС-3.

"Это риск для всех. Это риск для европейской безопасности. Я считаю, что никакого краха не будет и европейцы решат и этот вопрос", – подытожил Зеленский.

Что предшествовало?

