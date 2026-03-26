Если в ЕС не разблокируют кредит на 90 млрд евро, то мы надеемся на альтернативу, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский надеется на альтернативный вариант, который позволит получить средства, если ЕС не сможет разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро.
Об этом он заявил в интервью Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Предоставление Украине кредита – это позиция, согласованная всеми лидерами ЕС в конце 2025 года. Альтернатива этому шагу – это вопрос сегодня к Европейскому Союзу.
Мы будем благодарны, если они смогут разблокировать этот формат. Если не разблокируют, мы надеемся на альтернативу, которая позволит получить эти средства, иначе украинская армия будет недофинансирована", – говорится в сообщении.
По словам президента, будет недофинансировано производство дронов – дальнобойных, дронов-перехватчиков, а также систем противовоздушной обороны, потому что оттуда Украина выделяет деньги и на европейские системы ПВО, и на американские ракеты РС-3.
"Это риск для всех. Это риск для европейской безопасности. Я считаю, что никакого краха не будет и европейцы решат и этот вопрос", – подытожил Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
