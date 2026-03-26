Если в ЕС не разблокируют кредит на 90 млрд евро, то мы надеемся на альтернативу, - Зеленский

Кредит на 90 млрд евро: Зеленский надеется на альтернативу

Президент Владимир Зеленский надеется на альтернативный вариант, который позволит получить средства, если ЕС не сможет разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро.

Об этом он заявил в интервью Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Предоставление Украине кредита – это позиция, согласованная всеми лидерами ЕС в конце 2025 года. Альтернатива этому шагу – это вопрос сегодня к Европейскому Союзу.

Мы будем благодарны, если они смогут разблокировать этот формат. Если не разблокируют, мы надеемся на альтернативу, которая позволит получить эти средства, иначе украинская армия будет недофинансирована", – говорится в сообщении.

По словам президента, будет недофинансировано производство дронов – дальнобойных, дронов-перехватчиков, а также систем противовоздушной обороны, потому что оттуда Украина выделяет деньги и на европейские системы ПВО, и на американские ракеты РС-3.

"Это риск для всех. Это риск для европейской безопасности. Я считаю, что никакого краха не будет и европейцы решат и этот вопрос", – подытожил Зеленский.

+8
да, надо выходить с ермаком уже на площадь Брюселля - "мисье, жеремон шпа си джур"
26.03.2026 11:18 Ответить
+8
Альтернатива тут одна - твоя негайна відставка!
26.03.2026 11:23 Ответить
+7
Фбр підкаже адреси зберігання відмитих коштів зеоточення,які і стануть альтернативою.
26.03.2026 11:18 Ответить
🤡 ви* лядок зеленний , йди у відставку , поки люди не озвіріли , та ще оглядаються на війну ,у тебе є шанс ,передати владу, комітету нацпорятунку !!!...
26.03.2026 11:22 Ответить
Так а що йому озвірілі люди в Берліні чи в Мюнхені?
26.03.2026 11:42 Ответить
У людей в Німеччині є ті , хто і досі в Україні ,а дехто вже і дембілізувався ...
26.03.2026 11:58 Ответить
Уявляю собі озвірілу пані Луїзу. Аж мороз шкурою йде. Мабуть все покине і повернеться в Україну.
26.03.2026 12:13 Ответить
тобі кіт нех..робити ,так ти кольоні поліруєш...всі знають шо ти бот ,то і йди ...
26.03.2026 12:48 Ответить
Альтернатива- це не кредит, а подарунок Україні тих нещасних 90 млрд. євро.
Бо якби оцей весь тепер металобрухт посунув далі України, то зупинився б у Лісабоні... І то не факт.
26.03.2026 11:23 Ответить
Це нібито блокування Угорщиною, продовження боротьби Фон дер Ляєн за кацапські гроші.
26.03.2026 11:23 Ответить
Альтернатива тут одна - твоя негайна відставка!
26.03.2026 11:23 Ответить
Та ні,на просту відставку ця наволоч не повинна сподіватись,шибиниця самий найліпший варіант.
26.03.2026 11:42 Ответить
А яка ж альтернатива? Ви сподіваєтесь на шо? Може заблокуєте корупцію? Так і ми на це з вами будемо сподіватись? Чи єто шото другоє, шо ми нє панімаєм?
26.03.2026 11:31 Ответить
А навіщо потрібно було бикувати-якщо орбан виграє вибори,то завдячуючі тобі
26.03.2026 11:34 Ответить
Альтернатива така, ішака і слугу на ліквідацію,!
26.03.2026 11:35 Ответить
Таваріщ Пуйло допоможе, або таваріщ Сі.
26.03.2026 12:06 Ответить
А Гундосік зі своєю шоблою чекають кредит 90 мільярдів евро. Це ж які великі гроші для його шобли. Чекають щоб створити схеми і половину вкрасти, а сам кредит будуть віддавати діти, внуки і правнуки українців.
26.03.2026 12:26 Ответить
 
 