Якщо у ЄС не розблокують кредит на 90 млрд євро, то ми сподіваємось на альтернативу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається на альтернативу, що дозволить отримати кошти, якщо ЄС не зможе розблокувати кредит для України на 90 млрд євро.

Про це він заявив в інтерв'ю Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Надання Україні позики – це позиція, узгоджена всіма лідерами ЄС наприкінці 2025 року. Альтернатива цьому кроку – це питання сьогодні до Європейського Союзу.

Ми будемо вдячні, якщо вони зможуть розблокувати цей формат. Якщо не розблокують, ми сподіваємося на альтернативу, яка дозволить отримати ці кошти, інакше українська армія буде недофінансована", - йдеться в повідомленні.

За словами президент, буде недофінансовано виробництво дронів – далекобійних, дронів-перехоплювачів, а також систем протиповітряної оборони, тому що звідти Україна виділяє гроші і на європейські системи ППО, і на американські ракети РАС-3.

"Це ризик для всіх. Це ризик для європейської безпеки. Я вважаю, що ніякого краху не буде і європейці вирішать і це питання", - підсумував Зеленський.

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Що передувало?

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