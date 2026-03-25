Попри позицію Орбана Єврокомісія продовжить підготовку кредиту Україні на 90 млрд євро, - Домбровскіс

Європейська комісія продовжує технічну підготовку кредиту для України на 90 млрд євро, попри блокування рішення прем’єр-міністром Угорщина Віктор Орбан. У Брюсселі заявляють, що підтримку нададуть одразу після досягнення політичної згоди в Рада Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту у Брюсселі увечері 25 березня.

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Єврокомісія продовжує технічну роботу над наданням Україні позики на 90 млрд, в очікуванні зняття вето Орбана.

"Комісія просувається у технічній роботі щодо впровадження кредиту. Ми будемо готові діяти швидко, щоб надати цю підтримку, як тільки в Раді ЄС буде досягнуто згоди", – заявив Домбровскіс.

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Він нагадав, Рада ЄС ухвалила "дві з трьох необхідних законодавчих пропозицій", що необхідні для надання кредиту на підтримку України.

"Ми шкодуємо, що Європейська рада (19 березня 2026 року – "ЄП") не змогла ухвалити рішення щодо кредиту на підтримку України", – підкреслив єврокомісар.

Домбровскіс розповів, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після засідання Євроради 19 березня констатувала, що "кредит залишається заблокованим, оскільки один лідер не тримає свого слова", але ЄС "забезпечить результат так чи інакше".

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Він повідомив, що технічна робота над кредитом триває: Єврокомісія вже отримала проєкт фінансової стратегії від України та працює над умовами цього фінансування, включаючи Меморандум про взаєморозуміння, пов'язаний з програмою макрофінансової допомоги.

"Ці умови включають структурні реформи для зміцнення стійкості української економіки, антикорупційні реформи та подальші заходи для прискорення процесу вступу та сприяння інтеграції України в єдиний ринок", – розповів Валдіс Домбровскіс.

Раніше повідомлялося, що ЄС не схвалив позику Угорщині на переозброєння через ветування кредиту для України.

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