Попри позицію Орбана Єврокомісія продовжить підготовку кредиту Україні на 90 млрд євро, - Домбровскіс
Європейська комісія продовжує технічну підготовку кредиту для України на 90 млрд євро, попри блокування рішення прем’єр-міністром Угорщина Віктор Орбан. У Брюсселі заявляють, що підтримку нададуть одразу після досягнення політичної згоди в Рада Європейського Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту у Брюсселі увечері 25 березня.
Єврокомісія продовжує технічну роботу над наданням Україні позики на 90 млрд, в очікуванні зняття вето Орбана.
"Комісія просувається у технічній роботі щодо впровадження кредиту. Ми будемо готові діяти швидко, щоб надати цю підтримку, як тільки в Раді ЄС буде досягнуто згоди", – заявив Домбровскіс.
Він нагадав, Рада ЄС ухвалила "дві з трьох необхідних законодавчих пропозицій", що необхідні для надання кредиту на підтримку України.
"Ми шкодуємо, що Європейська рада (19 березня 2026 року – "ЄП") не змогла ухвалити рішення щодо кредиту на підтримку України", – підкреслив єврокомісар.
Домбровскіс розповів, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після засідання Євроради 19 березня констатувала, що "кредит залишається заблокованим, оскільки один лідер не тримає свого слова", але ЄС "забезпечить результат так чи інакше".
Він повідомив, що технічна робота над кредитом триває: Єврокомісія вже отримала проєкт фінансової стратегії від України та працює над умовами цього фінансування, включаючи Меморандум про взаєморозуміння, пов'язаний з програмою макрофінансової допомоги.
"Ці умови включають структурні реформи для зміцнення стійкості української економіки, антикорупційні реформи та подальші заходи для прискорення процесу вступу та сприяння інтеграції України в єдиний ринок", – розповів Валдіс Домбровскіс.
Раніше повідомлялося, що ЄС не схвалив позику Угорщині на переозброєння через ветування кредиту для України.
Що передувало?
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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