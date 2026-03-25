ЄС не схвалив позику Угорщині на переозброєння через ветування кредиту для України, - ЗМІ

Європейська комісія "заморозила" схвалення кредитного плану Угорщині на переозброєння за програмою SAFE.

Про це пише польське видання RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

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Неофіційна причина - блокування кредиту Україні

У середу, 25 березня, Єврокомісія схвалила оборонні плани Франції та Чехії, тоді як план Угорщини на суму близько 16 мільярдів євро лишився не схваленим.

Офіційно ЄК запевняє, що "оцінка триває, і Комісія схвалить план для Угорщини, коли він буде готовий".

Однак неофіційною причиною цієї затримки є блокування Угорщиною 90-мільярдного кредиту Україні.

"Європейській комісії важко погодитися на мільярди євро для Віктора Орбана, коли він порушує принцип "лояльної співпраці" та блокує гроші для країни, яка воює з Росією",- пояснив неназваний дипломат ЄС.

За словами журналістів, Будапешт "дуже зацікавлений" ​​в отриманні коштів за програмою SAFE, вимагаючи на понад мільярд євро більше, ніж пропонує Брюссель.

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Що передувало?

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