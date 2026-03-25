1 652 12

ЕС не одобрил кредит Венгрии на перевооружение из-за вето на кредит для Украины, - СМИ

Европейская комиссия "заморозила" одобрение кредитного плана Венгрии на перевооружение в рамках программы SAFE.

Об этом пишет польское издание RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.

Неофициальная причина - блокирование кредита Украине 

В среду, 25 марта, Еврокомиссия одобрила оборонные планы Франции и Чехии, тогда как план Венгрии на сумму около 16 миллиардов евро остался неодобренным.

Официально ЕК уверяет, что "оценка продолжается, и Комиссия одобрит план для Венгрии, когда он будет готов".

Однако неофициальной причиной этой задержки является блокировка Венгрией 90-миллиардного кредита Украине.

"Европейской комиссии трудно согласиться на миллиарды евро для Виктора Орбана, когда он нарушает принцип "лояльного сотрудничества" и блокирует деньги для страны, которая воюет с Россией", - сказал неназванный дипломат ЕС.

По словам журналистов, Будапешт "очень заинтересован" в получении средств по программе SAFE, требуя на более чем миллиард евро больше, чем предлагает Брюссель.

Во, норм. Так держать).
25.03.2026 19:03 Ответить
Путя дасть.
25.03.2026 19:08 Ответить
Во, норм. Так держать).
25.03.2026 19:03 Ответить
А іще відімкніть тим упоротим газ !
25.03.2026 19:37 Ответить
Можна подумати,що Йорбан би пустив ті гроші на переозброєння)Нафіг йому армія))
25.03.2026 19:04 Ответить
Армія може і нафіг , але там планувалося будівництво величезного заводу рейнметал для виробництва нової бмп, а друзі того ******* більш за все у черзі за підрядами зібралися.
25.03.2026 19:40 Ответить
Тобто,завод би ***** не бомбив))
25.03.2026 19:46 Ответить
Путя дасть.
25.03.2026 19:08 Ответить
Не понимаю зачем этим странам вообще нужно оружие. Бомжей стрелять? В смысле, они же все равно только для виду, купят ящик винтовок и ржавую пушку.
25.03.2026 19:19 Ответить
Аааа так в рос шакала є ще шанс переозброєння за ********* технологіями. Браво, сьогодні не схвалили, завтра схвалять, а після завтра ця ж зброя піде в сторону ЄС. Хоча для Європи вирощування диктаторів то норма.
25.03.2026 19:28 Ответить
Усейн Болт говорив: Я так бігати навчився коли у Будапешті, циган вкрав шапку.
25.03.2026 19:34 Ответить
16 лярдів... в яку халепу Орбан занурив своїх мад'ярів...

Бо підозрюю, то Орбан не отримає не лише кредиту на переозброєння. Не лише його одного такого. Припустимо - на сільське господарство, на електроенергетику, тощо не отримє ні кредитів, ні допомоги з ЄС...
25.03.2026 19:35 Ответить
Шо там Орбан будет переозброюваты? Носки красить? Венгры штурмова пехота НАТО, и то если сзади заград отряды
25.03.2026 19:42 Ответить
Інфа в тему:
Європейська комісія схвалила плани SAFE для Франції (15 млрд євро) та Чехії (2 млрд євро). Це означає, що план Угорщини (16 млрд.) залишився єдиним на розгляді.
Ця програма переозброєння на 150 млрд євро - гроші ЄС. Усі інші члени ЄС отримали схвалення своїх квот ще у грудні, Франція, Угорщина та Чехія мали донести документи. Донесли. Встановили, що Угорщина "це ще не все".
Залишилася лише Угорщина і її карають через Орбана - і чекаємо на вибори там. І тоді, у разі зміни влади, все розблокують.
25.03.2026 19:44 Ответить
 
 