ЕС не одобрил кредит Венгрии на перевооружение из-за вето на кредит для Украины, - СМИ
Европейская комиссия "заморозила" одобрение кредитного плана Венгрии на перевооружение в рамках программы SAFE.
Об этом пишет польское издание RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.
Неофициальная причина - блокирование кредита Украине
В среду, 25 марта, Еврокомиссия одобрила оборонные планы Франции и Чехии, тогда как план Венгрии на сумму около 16 миллиардов евро остался неодобренным.
Официально ЕК уверяет, что "оценка продолжается, и Комиссия одобрит план для Венгрии, когда он будет готов".
Однако неофициальной причиной этой задержки является блокировка Венгрией 90-миллиардного кредита Украине.
"Европейской комиссии трудно согласиться на миллиарды евро для Виктора Орбана, когда он нарушает принцип "лояльного сотрудничества" и блокирует деньги для страны, которая воюет с Россией", - сказал неназванный дипломат ЕС.
По словам журналистов, Будапешт "очень заинтересован" в получении средств по программе SAFE, требуя на более чем миллиард евро больше, чем предлагает Брюссель.
Что предшествовало?
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извинитьсяза свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
Бо підозрюю, то Орбан не отримає не лише кредиту на переозброєння. Не лише його одного такого. Припустимо - на сільське господарство, на електроенергетику, тощо не отримє ні кредитів, ні допомоги з ЄС...
Європейська комісія схвалила плани SAFE для Франції (15 млрд євро) та Чехії (2 млрд євро). Це означає, що план Угорщини (16 млрд.) залишився єдиним на розгляді.
Ця програма переозброєння на 150 млрд євро - гроші ЄС. Усі інші члени ЄС отримали схвалення своїх квот ще у грудні, Франція, Угорщина та Чехія мали донести документи. Донесли. Встановили, що Угорщина "це ще не все".
Залишилася лише Угорщина і її карають через Орбана - і чекаємо на вибори там. І тоді, у разі зміни влади, все розблокують.