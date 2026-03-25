ЕС не одобрил кредит Венгрии на перевооружение из-за вето на кредит для Украины, - СМИ

Европейская комиссия "заморозила" одобрение кредитного плана Венгрии на перевооружение в рамках программы SAFE.

Об этом пишет польское издание RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Неофициальная причина - блокирование кредита Украине

В среду, 25 марта, Еврокомиссия одобрила оборонные планы Франции и Чехии, тогда как план Венгрии на сумму около 16 миллиардов евро остался неодобренным.

Официально ЕК уверяет, что "оценка продолжается, и Комиссия одобрит план для Венгрии, когда он будет готов".

Однако неофициальной причиной этой задержки является блокировка Венгрией 90-миллиардного кредита Украине.

"Европейской комиссии трудно согласиться на миллиарды евро для Виктора Орбана, когда он нарушает принцип "лояльного сотрудничества" и блокирует деньги для страны, которая воюет с Россией", - сказал неназванный дипломат ЕС.

По словам журналистов, Будапешт "очень заинтересован" в получении средств по программе SAFE, требуя на более чем миллиард евро больше, чем предлагает Брюссель.

