Договоренность о кредите в 90 млрд евро для Украины должна быть реализована без промедлений, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предоставление кредита в размере 90 млрд евро Украине является единодушной договоренностью лидеров ЕС, поэтому она должна быть выполнена.
Об этом он заявил по завершении саммита Европейского совета 19 марта, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его мнению, "план Б" относительно кредита на 90 млрд евро для Украины не нужен.
"Для меня нет плана Б, потому что план А должен быть выполнен. От этого зависит доверие к Совету", - подчеркнул Макрон.
Лидер Франции поблагодарил Зеленского "за то, что он в этом контексте согласился принять в Украине миссию Европейского Союза для оказания технической помощи и финансирования ремонта нефтепровода "Дружба", пострадавшего от российских ударов".
"Единодушное соглашение Европейского совета от декабря прошлого года о кредите Украине в размере 90 миллиардов евро должно быть соблюдено и реализовано без промедления, в соответствии с принципами лояльного сотрудничества", - считает Макрон.
Президент Франции считает, что "когда главы государств и правительств соглашаются на решение, оно должно быть выполнено".
"Иначе это в определенной степени крах самого смысла наших обменов мнениями", - подытожил Макрон.
Блокировка помощи и вопрос "Дружбы"
Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.
Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном в результате атаки беспилотника в январе.
Атака РФ на нефтепровод "Дружба"
- 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
- По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
- 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
- Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
