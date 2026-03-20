РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14660 посетителей онлайн
Новости Блокировка Венгрией решений ЕС
659 14

Лидеры ЕС осудили блокирование Орбаном 90 млрд евро для Украины, - Кошта

Орбан снова заблокировал помощь Украине: реакция лидеров ЕС

Лидеры ЕС осудили блокирование премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном выполнения принятого решения о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на заключительной пресс-конференции ночью 20 марта.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня мы, конечно, не обсуждали то, что уже обсуждали в декабре прошлого года (предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро – ред.), но лидеры просили выступить, чтобы четко осудить позицию Виктора Орбана и напомнить, что договоренность есть договоренность, и все лидеры должны держать свое слово", - заявил Кошта.

И добавил, что "никто не может шантажировать Европейский Совет, никто не может шантажировать институты Европейского Союза". Поэтому ЕС должен выполнить свое обещание и предоставить Украине обещанные кредитные средства.

"То, что делает Венгрия, абсолютно неприемлемо, и такое поведение не может быть допущено лидерами. И именно поэтому лидеры сегодня в Совете высказались очень четко, однозначно осудив поведение Венгрии в этом вопросе", – подытожил Кошта.

Блокировка помощи и вопрос "Дружбы"

Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.

Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном в результате атаки беспилотника в январе.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Автор: 

Евросоюз (17853) Орбан Виктор (739) Антониу Кошта (120)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
а де стурбованість ?
показать весь комментарий
20.03.2026 08:03 Ответить
+3
ай-яй-яй, засудили.
показать весь комментарий
20.03.2026 08:03 Ответить
+2
Та ото ж... Без стурбованості нЄ той калінкор...
показать весь комментарий
20.03.2026 08:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну як ніхто не може шантажувати європейську раду, а от і ні, орбан може
показать весь комментарий
20.03.2026 08:04 Ответить
У ЄС вітають обіцянку Зеленського полагодити нафтогін "Дружба" за шість тижнів
показать весь комментарий
20.03.2026 08:05 Ответить
Та ви що. Неможе бути. Проявіть занепокоєння 😂😂😂
показать весь комментарий
20.03.2026 08:07 Ответить
Може якась європейська країна заблокує фінансування з ЄС Угорщині?
показать весь комментарий
20.03.2026 08:08 Ответить
ща розплачусь...
показать весь комментарий
20.03.2026 08:09 Ответить
І що з того? Блазні.
показать весь комментарий
20.03.2026 08:13 Ответить
І шо?
показать весь комментарий
20.03.2026 08:19 Ответить
Лідери ЄС засудили блокування Орбаном 90 млрд євро для України, - Кошта Європа - це ніби комунальна квартира при т. Сталіні. Орбана терплять як шкідливого сусіда, який крім всяких великих і дрібних пакостей, доносить на сусідів. Але вони його терплять і не можуть ніяк згуртуватися. Обмежуються занепокоєннями, засудженнями, а Орбан тільки нагліє
показать весь комментарий
20.03.2026 08:23 Ответить
Во Кошта взорвал--- терминатор!?
показать весь комментарий
20.03.2026 08:25 Ответить
Цікаво - Орбан з Сійярто, "на всякий случай", уже прикупили особнячки, у "Рубльовській федеративній республіці"?
показать весь комментарий
20.03.2026 08:30 Ответить
Як що суворо засудили, то дуже добре.
показать весь комментарий
20.03.2026 08:39 Ответить
 
 