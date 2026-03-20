Лидеры ЕС осудили блокирование Орбаном 90 млрд евро для Украины, - Кошта

Лидеры ЕС осудили блокирование премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном выполнения принятого решения о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на заключительной пресс-конференции ночью 20 марта.

"Сегодня мы, конечно, не обсуждали то, что уже обсуждали в декабре прошлого года (предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро – ред.), но лидеры просили выступить, чтобы четко осудить позицию Виктора Орбана и напомнить, что договоренность есть договоренность, и все лидеры должны держать свое слово", - заявил Кошта.

И добавил, что "никто не может шантажировать Европейский Совет, никто не может шантажировать институты Европейского Союза". Поэтому ЕС должен выполнить свое обещание и предоставить Украине обещанные кредитные средства.

"То, что делает Венгрия, абсолютно неприемлемо, и такое поведение не может быть допущено лидерами. И именно поэтому лидеры сегодня в Совете высказались очень четко, однозначно осудив поведение Венгрии в этом вопросе", – подытожил Кошта.

Блокировка помощи и вопрос "Дружбы"

Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.

Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном в результате атаки беспилотника в январе.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

