РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14660 посетителей онлайн
Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия Транзит нефти через Дружбу
6 866 16

Премьер-министр Италии встала на сторону Орбана в конфликте с Украиной, - Politico

Мелони поддержала Орбана в вопросе нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время встречи лидеров Европейского Союза выразила понимание позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Позиции сторон и реакция Италии

Источники утверждают, что премьер-министр Италии назвала позицию Орбана "нормальной", учитывая изменение политической ситуации. 

Издание пишет, что Мелони якобы высказалась так: "Если бы я оказалась в такой же ситуации, я бы это поняла".

В то же время представители правительства Италии официально опровергли такие заявления. В офисе Мелони подчеркнули, что приписываемые ей высказывания не соответствуют действительности и не имеют подтверждения.

Блокировка помощи и вопрос "Дружбы"

Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.

Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном в результате атаки беспилотника в январе.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Начался пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Автор: 

дружба (93) кредит (2356) нефтепровод (152) Орбан Виктор (739) Джорджа Мелони (180)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Представники гітлерівської коаліції розуміють один одного що тут дивного?
показать весь комментарий
20.03.2026 00:28
+12
Заголовок вкотре не відповідає змісту статті.

Представники уряду Італії офіційно спростували твердження джерел Politico.
показать весь комментарий
20.03.2026 00:42
+8
Так хто ж читає далі заголовку...

Он вже місцеві знавці дипломатії та міжнародної політики повигулькували з "насосала" та історичними перпендикулярами. 😁
показать весь комментарий
20.03.2026 01:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.03.2026 00:28
партнери у нас такі партнери,і це тільки початок.....я завжди казав вони з нами поки це не торкається їх внутрішнього комфорту
показать весь комментарий
20.03.2026 08:03
Бажаючі простояти у гівні - ні у чому собі не відмовляйте.
показать весь комментарий
20.03.2026 00:30
Але ж Медоні, ще не вербували, оті могілєвич з фсб, як це зробили з орбаном?????
показать весь комментарий
20.03.2026 00:32
"Как знать,как знать,Ватсон"(с)
показать весь комментарий
20.03.2026 08:12
показать весь комментарий
20.03.2026 00:42
показать весь комментарий
20.03.2026 01:06
Які джерела стверджують? ***********? - повірю.
показать весь комментарий
20.03.2026 00:56
Скоро с Орбаном фотки будут цензурить как с *************
показать весь комментарий
20.03.2026 06:08
...вона виступила не за Орбана, а за Трампа, шмара!!!
показать весь комментарий
20.03.2026 07:09
Хто би мог падумать...🤔🤔🤔😁
показать весь комментарий
20.03.2026 07:34
А як нашого бубочку обіймала, як обіймала...
показать весь комментарий
20.03.2026 08:22
 
 