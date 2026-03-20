Премьер-министр Италии встала на сторону Орбана в конфликте с Украиной, - Politico

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время встречи лидеров Европейского Союза выразила понимание позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Позиции сторон и реакция Италии

Источники утверждают, что премьер-министр Италии назвала позицию Орбана "нормальной", учитывая изменение политической ситуации.

Издание пишет, что Мелони якобы высказалась так: "Если бы я оказалась в такой же ситуации, я бы это поняла".

В то же время представители правительства Италии официально опровергли такие заявления. В офисе Мелони подчеркнули, что приписываемые ей высказывания не соответствуют действительности и не имеют подтверждения.

Блокировка помощи и вопрос "Дружбы"

Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.

Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном в результате атаки беспилотника в январе.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Начался пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

