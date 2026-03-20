Мелоні стала на бік Орбана у конфлікті з Україною, - Politico
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі лідерів Європейського Союзу висловила розуміння позиції угорського прем’єра Віктора Орбана щодо України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Politico з посиланням на дипломатичні джерела.
Позиції сторін і реакція Італії
Джерела стверджують, що прем’єрка Італії назвала позицію Орбана "нормальною", з огляду на зміну політичної ситуації.
Видання пише, що Мелоні нібито висловилася так: "Якби я опинилася в такій самій ситуації, я б це зрозуміла".
Водночас представники уряду Італії офіційно спростували такі заяви. В офісі Мелоні наголосили, що приписані їй висловлювання не відповідають дійсності та не мають підтвердження.
Блокування допомоги та питання "Дружби"
Фінансова допомога Україні наразі заблокована через позицію Угорщини та Словаччини, оскільки для її погодження необхідна одностайна підтримка всіх держав ЄС.
Будапешт пов’язує свою згоду з відновленням роботи нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини. Йдеться про ділянку, пошкоджену внаслідок атаки безпілотника у січні.
Атака РФ на нафтопровід "Дружба"
- 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
- За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
- 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
- Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".
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11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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Представники уряду Італії офіційно спростували твердження джерел Politico.
Он вже місцеві знавці дипломатії та міжнародної політики повигулькували з "насосала" та історичними перпендикулярами. 😁