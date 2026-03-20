Мелоні стала на бік Орбана у конфлікті з Україною, - Politico

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі лідерів Європейського Союзу висловила розуміння позиції угорського прем’єра Віктора Орбана щодо України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Позиції сторін і реакція Італії

Джерела стверджують, що прем’єрка Італії назвала позицію Орбана "нормальною", з огляду на зміну політичної ситуації.

Видання пише, що Мелоні нібито висловилася так: "Якби я опинилася в такій самій ситуації, я б це зрозуміла".

Водночас представники уряду Італії офіційно спростували такі заяви. В офісі Мелоні наголосили, що приписані їй висловлювання не відповідають дійсності та не мають підтвердження.

Також читайте: Угорщина блокуватиме допомогу Україні до відновлення транзиту російської нафти "Дружбою", - Орбан

Блокування допомоги та питання "Дружби"

Фінансова допомога Україні наразі заблокована через позицію Угорщини та Словаччини, оскільки для її погодження необхідна одностайна підтримка всіх держав ЄС.

Будапешт пов’язує свою згоду з відновленням роботи нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини. Йдеться про ділянку, пошкоджену внаслідок атаки безпілотника у січні.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Читайте: Фіцо назвав "поганим жартом" те, що представників Угорщини та Словаччини не включили до складу делегації для перевірки "Дружби"