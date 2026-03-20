Лідери ЄС засудили блокування Орбаном 90 млрд євро для України, - Кошта

Лідери ЄС засудили блокування прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном виконання ухваленого рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта на фінальній пресконференції вночі 20 березня.

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"Сьогодні ми, звісно, не обговорювали те, що вже обговорювали в грудні минулого року (надання Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро – ред.), але лідери просили про виступ, щоб чітко засудити позицію Віктора Орбана та нагадати, що домовленість є домовленістю, і всі лідери мають дотримуватися свого слова", - заявив Кошта.

Та додав, що "ніхто не може шантажувати Європейську Раду, ніхто не може шантажувати інституції Європейського Союзу". Тому ЄС має виконати свою обіцянку й надати Україні обіцяні кредитні кошти.

"Те, що робить Угорщина, є абсолютно неприйнятним, і така поведінка не може бути допущена лідерами. І саме тому лідери сьогодні в Раді висловилися дуже чітко, однозначно засудивши поведінку Угорщини в цьому питанні", – підсумував Кошта.

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Блокування допомоги та питання "Дружби"

Фінансова допомога Україні наразі заблокована через позицію Угорщини та Словаччини, оскільки для її погодження необхідна одностайна підтримка всіх держав ЄС.

Будапешт пов’язує свою згоду з відновленням роботи нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини. Йдеться про ділянку, пошкоджену внаслідок атаки безпілотника у січні.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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