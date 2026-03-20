Лідери ЄС засудили блокування Орбаном 90 млрд євро для України, - Кошта
Лідери ЄС засудили блокування прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном виконання ухваленого рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта на фінальній пресконференції вночі 20 березня.
"Сьогодні ми, звісно, не обговорювали те, що вже обговорювали в грудні минулого року (надання Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро – ред.), але лідери просили про виступ, щоб чітко засудити позицію Віктора Орбана та нагадати, що домовленість є домовленістю, і всі лідери мають дотримуватися свого слова", - заявив Кошта.
Та додав, що "ніхто не може шантажувати Європейську Раду, ніхто не може шантажувати інституції Європейського Союзу". Тому ЄС має виконати свою обіцянку й надати Україні обіцяні кредитні кошти.
"Те, що робить Угорщина, є абсолютно неприйнятним, і така поведінка не може бути допущена лідерами. І саме тому лідери сьогодні в Раді висловилися дуже чітко, однозначно засудивши поведінку Угорщини в цьому питанні", – підсумував Кошта.
Блокування допомоги та питання "Дружби"
Фінансова допомога Україні наразі заблокована через позицію Угорщини та Словаччини, оскільки для її погодження необхідна одностайна підтримка всіх держав ЄС.
Будапешт пов’язує свою згоду з відновленням роботи нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини. Йдеться про ділянку, пошкоджену внаслідок атаки безпілотника у січні.
Атака РФ на нафтопровід "Дружба"
- 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
- За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
- 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
- Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".
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11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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