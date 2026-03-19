Президент Євроради Кошта розкритикував заяву Зеленського про "погрози" Орбану
Президент Європейської ради Антоніу Кошта розкритикував позицію Віктора Орбана щодо блокування допомоги Україні, а також назвав "недоречною за тоном" риторику президента Володимира Зеленського щодо прем'єра Угорщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
19 березня лідери Європейського союзу розпочали своє засідання з дискусії про Україну. Вони намагалися вирішити ситуацію, що склалася через Угорщину.
Будапешт блокує останні кроки щодо офіційного затвердження поправки до регламенту про багаторічний фінансовий план, необхідної для надання позики в 90 млрд євро для України, про яку всі домовилися в грудні.
Критика Кошти Орбана та Зеленського
Так, президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав таку поведінку неприйнятною і заявив, що вона суперечить принципам договорів, лояльної співпраці та дій у дусі доброї волі.
Окремо Кошта згадав ситуацію з нафтопроводом "Дружба", зазначивши, що Україна зі свого боку підтвердила готовність виконувати зобов’язання перед ЄС. Зокрема, президент України пообіцяв забезпечити стабільне постачання енергоносіїв та рухатися у напрямку подальшої співпраці.
Водночас посадовець звернув увагу і на риторику українського лідера. За його словами, деякі заяви Зеленського, зроблені раніше, були "недоречними за тоном і не сприяли вирішенню ситуації".
Що передувало?
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленськогоперепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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