Президент Євроради Кошта розкритикував заяву Зеленського про "погрози" Орбану

Президент Європейської ради Антоніу Кошта розкритикував позицію Віктора Орбана щодо блокування допомоги Україні, а також назвав "недоречною за тоном" риторику президента Володимира Зеленського щодо прем'єра Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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19 березня лідери Європейського союзу розпочали своє засідання з дискусії про Україну. Вони намагалися вирішити ситуацію, що склалася через Угорщину.

Будапешт блокує останні кроки щодо офіційного затвердження поправки до регламенту про багаторічний фінансовий план, необхідної для надання позики в 90 млрд євро для України, про яку всі домовилися в грудні.

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Критика Кошти Орбана та Зеленського

Так, президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав таку поведінку неприйнятною і заявив, що вона суперечить принципам договорів, лояльної співпраці та дій у дусі доброї волі.

Окремо Кошта згадав ситуацію з нафтопроводом "Дружба", зазначивши, що Україна зі свого боку підтвердила готовність виконувати зобов’язання перед ЄС. Зокрема, президент України пообіцяв забезпечити стабільне постачання енергоносіїв та рухатися у напрямку подальшої співпраці.

Водночас посадовець звернув увагу і на риторику українського лідера. За його словами, деякі заяви Зеленського, зроблені раніше, були "недоречними за тоном і не сприяли вирішенню ситуації".

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

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