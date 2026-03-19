Президент Евросовета Кошта раскритиковал заявление Зеленского об "угрозах" Орбану

Президент Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал позицию Виктора Орбана по поводу блокирования помощи Украине, а также назвал "неуместной по тону" риторику президента Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии.

19 марта лидеры Европейского союза начали свое заседание с дискуссии об Украине. Они пытались решить ситуацию, сложившуюся из-за Венгрии.

Будапешт блокирует последние шаги по официальному утверждению поправки к регламенту о многолетнем финансовом плане, необходимой для предоставления кредита в 90 млрд евро для Украины, о котором все договорились в декабре.

Критика Кошты в адрес Орбана и Зеленского

Так, президент Европейского совета Антониу Кошта назвал такое поведение неприемлемым и заявил, что оно противоречит принципам договоров, лояльного сотрудничества и действий в духе доброй воли.

Отдельно Кошта упомянул ситуацию с нефтепроводом "Дружба", отметив, что Украина со своей стороны подтвердила готовность выполнять обязательства перед ЕС. В частности, президент Украины пообещал обеспечить стабильные поставки энергоносителей и двигаться в направлении дальнейшего сотрудничества.

В то же время чиновник обратил внимание и на риторику украинского лидера. По его словам, некоторые заявления Зеленского, сделанные ранее, были "неуместными по тону и не способствовали разрешению ситуации".

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

