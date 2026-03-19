Президент Евросовета Кошта раскритиковал заявление Зеленского об "угрозах" Орбану
Президент Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал позицию Виктора Орбана по поводу блокирования помощи Украине, а также назвал "неуместной по тону" риторику президента Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
19 марта лидеры Европейского союза начали свое заседание с дискуссии об Украине. Они пытались решить ситуацию, сложившуюся из-за Венгрии.
Будапешт блокирует последние шаги по официальному утверждению поправки к регламенту о многолетнем финансовом плане, необходимой для предоставления кредита в 90 млрд евро для Украины, о котором все договорились в декабре.
Критика Кошты в адрес Орбана и Зеленского
Так, президент Европейского совета Антониу Кошта назвал такое поведение неприемлемым и заявил, что оно противоречит принципам договоров, лояльного сотрудничества и действий в духе доброй воли.
Отдельно Кошта упомянул ситуацию с нефтепроводом "Дружба", отметив, что Украина со своей стороны подтвердила готовность выполнять обязательства перед ЕС. В частности, президент Украины пообещал обеспечить стабильные поставки энергоносителей и двигаться в направлении дальнейшего сотрудничества.
В то же время чиновник обратил внимание и на риторику украинского лидера. По его словам, некоторые заявления Зеленского, сделанные ранее, были "неуместными по тону и не способствовали разрешению ситуации".
Что предшествовало?
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" предоставят Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извинитьсяза свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
-
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
-
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
-
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
-
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
У ЄС заборонені імпорт вашої нафти. Виключення Угорщина і Словаччина до 2027 року.