Президент Евросовета Кошта раскритиковал заявление Зеленского об "угрозах" Орбану

Президент Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал позицию Виктора Орбана по поводу блокирования помощи Украине, а также назвал "неуместной по тону" риторику президента Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

19 марта лидеры Европейского союза начали свое заседание с дискуссии об Украине. Они пытались решить ситуацию, сложившуюся из-за Венгрии.

Будапешт блокирует последние шаги по официальному утверждению поправки к регламенту о многолетнем финансовом плане, необходимой для предоставления кредита в 90 млрд евро для Украины, о котором все договорились в декабре.

Критика Кошты в адрес Орбана и Зеленского

Так, президент Европейского совета Антониу Кошта назвал такое поведение неприемлемым и заявил, что оно противоречит принципам договоров, лояльного сотрудничества и действий в духе доброй воли.

Отдельно Кошта упомянул ситуацию с нефтепроводом "Дружба", отметив, что Украина со своей стороны подтвердила готовность выполнять обязательства перед ЕС. В частности, президент Украины пообещал обеспечить стабильные поставки энергоносителей и двигаться в направлении дальнейшего сотрудничества.

В то же время чиновник обратил внимание и на риторику украинского лидера. По его словам, некоторые заявления Зеленского, сделанные ранее, были "неуместными по тону и не способствовали разрешению ситуации".

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

Зеленский Владимир Орбан Виктор Антониу Кошта
+10
А Голобородько- дартаньян.
19.03.2026 17:02 Ответить
Обережніше в оцінках... Без "гівнюків" ми б не протрималися і трьох місяців...
19.03.2026 17:03 Ответить
Рішучий і незламний, як любий ідіот...
19.03.2026 17:04 Ответить
Не звертайте увагу, воно хворе на нарцисизм...
19.03.2026 16:55 Ответить
А ****, юрыст с кавэновским уклоном.
19.03.2026 16:56 Ответить
А чем Зе ему угрожал? Звонком военных?
19.03.2026 16:56 Ответить
Рівнем відсутнрсті розуму у черепній корбці. Позичеш йому?
19.03.2026 18:03 Ответить
Одному комусь чи обом?
19.03.2026 18:35 Ответить
Орбан--підар, члєнограй це члєнограй,а Єврорада- це збіговисько гівнюків. Такі реалії.
19.03.2026 16:57 Ответить
Та, зараз вже можна посилати. За чотири роки вже скільки напи" здили що вже і похер.
19.03.2026 17:08 Ответить
Хранту по цимбалам. У ньго свої " люміє автори"
19.03.2026 18:04 Ответить
це шо за пузо Орбана , так Зеля про його здоров'є піклується
19.03.2026 16:59 Ответить
0!!! - рівно таке число зауважень орбану за грабунок інкасаторів
0 - рівно таке число дій за те що він блокує постійно допомогу

ОСЬ ВСЕ ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ЕС. Крапка. Корупційна бюрократія яка б програла війну 10 000 військовим
19.03.2026 17:02 Ответить
Ну, якщо не згадав - то і пограбування не було.
Щось мовчать, чиї то гроші.
19.03.2026 17:04 Ответить
А почему они должны переживать за наши деньги? У нас тоже не сильно чтоб прям переживали. Может и вовсе не против чтобы историю замяли.
19.03.2026 17:21 Ответить
Шведи вже заявили про можливість розгляду ст.7 Договору про ЄС ( там про право голосу).
19.03.2026 17:51 Ответить
.. зелений ідіот у Іспанії знову наговорив ..критикуючі Трампа та його дії з Іраном..!!! Великий пАлководець зелений навчає американців та їх керівництво..як воювати і що робити. Заткнулося б дурноголове і не відсвічувало б ..особливо стосовно США... враховуючі те..що трампило ненавидить його. А воно як дурне собача .. гавкає і гавкає...
19.03.2026 17:06 Ответить
Чим перейматися чужим тоном, краще б подбав про свою мораль. Ані пари з вуст від президента Євроради про криваві гроші через нафтопровід ×уйлу від ЄС на геноцид українців.
19.03.2026 17:09 Ответить
Не бреши, ооссіянин.
У ЄС заборонені імпорт вашої нафти. Виключення Угорщина і Словаччина до 2027 року.
19.03.2026 18:08 Ответить
Ти така тупа, бурятко, що навіть не помітила, як сама себе роз'їпла.
19.03.2026 18:15 Ответить
Не соромся, тебе, тебе, бубочко
19.03.2026 18:16 Ответить
Через деменцію пігулки загубила? 😆
19.03.2026 18:20 Ответить
тут уже проблема у тому, шо тепер пішла війна на справжнє виснаження до кінця, і всі це розуміють. Навіть орбан з фіцо, які хочуть поімєть з росіі, коли вона "переможе" (а вот фіг). Тому вже пішли все різкіші заяви. США скинули маски, вони вже відкрито кажуть - "ми не будемо помагати, у нас свій план. І вообще нам вигідно, шоп Україна лягла під парашу і як можна скорше", бо тоді раша успокоїться в поможе з Китаєм. А ЄС в ахірє, бо тепер ясно, шо прийдеться самім воювати, а тут нема чим, да ще і кансєрви повключалися, до яких не доходить, шо війна знищить все і їх. Тому вже ніхто не добирає слів. Світ дипломатії закінчився, світ розподілу залишку світвих ресурсів - почався. Тому посрать, шо там Зе триндить, вот реально
19.03.2026 17:11 Ответить
Зеленський не зли своїх папіків. Твоя справа працювати ротом коли велять.
19.03.2026 17:12 Ответить
Это мы понимаем что оно просто тупой и пошлый клоун, они то думаю что он действительно президент. Это только доказывает тот факт, что они весьма поверхностно вникают в нашу внутриполитическую кухню.
19.03.2026 17:18 Ответить
А как Володя должен реагировать на ублюдка который работает на путина?? Только на повышенных тонах!
19.03.2026 18:07 Ответить
Валодя павінєн взять інструмєнт і вдарить чечьотку па райялю, как у старі, добрі часи, коли зебіли були ще зебільніші ніж сьогодні
19.03.2026 18:10 Ответить
А ви впевнені, що ідоти зараз менш ідіотичні? Мені б ваш оптимізм...
19.03.2026 18:29 Ответить
 
 